Over 1000 nye smittede og højeste antal indlagte siden maj

Det er det hidtil højeste under epidemien. Med til historien hører, at det daglige smittetal sædvanligvis er en optælling af bekræftede tilfælde det seneste døgn, men mandag var tallet forsinket. Dagens smittetal omfatter derfor tal for de seneste 28 timer.

Samtidig bliver der testet langt flere, end da epidemien var på sit højeste i foråret. Derfor er der givetvis også flere positive coronatest.

Samtidig stiger antallet af indlagte med coronavirus med 18 til 145. Det er det højeste antal indlagte med covid-19 på de danske sygehuse siden 14. maj.

Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen og tidligere vicedirektør for Hvidovre Hospital, mener, at det begynder at se ud til, at hospitalerne skal have deres beredskab i gang.

- Der er stadig massere af plads på hospitalerne, men nu begynder det også, at nå et niveau, hvor man skal til at være forberedt på, at der måske kommer endnu flere patienter, siger han om de nye indlæggelsestal.

Af de indlagte er 17 på intensivafdelinger, hvoraf 12 har brug for respirator som hjælp til at trække vejret.

Der er registreret yderligere seks døde med coronavirus. Dermed er der registreret 708 personer døde med coronavirus, siden virusset kom til Danmark.

Med de over 1000 smittetilfælde er det anden dag i træk, at der bliver sat smitterekord i Danmark. Søndag blev der registreret 945 nye smittede.

De 1056 nye smittetilfælde mandag er fundet på baggrund af 59.536 prøver.

Torben Mogensen påpeger, at det er godt, at regeringen satte nye coronatiltag i gang fredag, "for det går i den forkerte retning".

Mandag er nye skærpede coronarestriktioner trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet er sænket fra 50 til 10.

Torsdag indføres krav om øget brug af mundbind i det offentlige rum, eksempelvis når man handler.