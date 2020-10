Myndighederne står over for en stor arbejdsopgave med aflivningen af de mange mink. Det har fået dem til at opfordre minkavlerne til at hjælpe til. (Arkivfoto).

Over 100 erfarne udlændinge skal sætte tempo på minkaflivning

I Nordjylland er der hyret udenlandsk arbejdskraft for at sætte tempo i aflivningen af minkbesætninger med coronasmitte.

Det oplyser politiinspektør Ole Kristensen, der er leder af Den Lokale Beredskabsstab.

Lidt over 100 udlændinge er ansat til at hjælpe med opgaven. Det skyldes ifølge Ole Kristensen, at der er for få herhjemme, der har forstand på håndteringen af mink.

- Det er professionelle, der ved, hvad de har med at gøre, som er vant til det og kan det. De her, der er hyret ind, er dem, som man normalt hyrer, når der almindeligvis sker pelsning af mink. Så det er faktisk nogle, som har forstand på det.

- Ud over de minkavlere og de få, de har til at hjælpe sig i dagligdagen, er der ikke nogen danskere, der kan det her. Så det er simpelthen altafgørende for, at vi kan få det til at køre, siger han.

Fødevarestyrelsen oplyser torsdag på Twitter, at der er konstateret coronasmitte på i alt 175 af 1138 minkfarme i Danmark. Heraf er 36 besætninger blevet aflivet.

Politiinspektør Ole Kristensen kan ikke sige noget om, hvor lang tid arbejdet med at aflive mink i Nordjylland, hvor størstedelen af de coronasmittede minkfarme befinder sig, vil tage.

Han kan heller ikke oplyse, hvilke lande den udenlandske arbejdskraft kommer fra.

Det udenlandske personale bor forskellige steder i Nordjylland, mens de udfører deres arbejde på minkfarmene.

Ole Kristensen forventer, at de skal arbejde på minkfarmene i mindst en måneds tid. Men han kan ikke sætte en præcis tidshorisont på.

Myndighederne står over for en stor arbejdsopgave med aflivningen af de mange mink. Det har tidligere fået dem til at opfordre minkavlerne til at hjælpe til.

Avlerne har derfor fået lov til selv at stå for aflivning og den efterfølgende rengøring og desinfektion.

- Vores store håb er, at man kan få involveret avlerne i det her så meget som overhovedet muligt. Det vil være den største hjælp, vi kan få, siger Ole Kristensen.