Politiet har travlt med at skaffe plads til biler, der beslaglægges efter for høj fart. Det høje antal beslaglæggelser er kommet bag på Rigspolitiet, har politiassistent Christian Berthelsen tidligere på måneden udtalt til DR P 4. (Arkivfoto)

Over 100 biler er pillet af vejene efter vanvidskørsel

Endnu en bilejer står til at miste sit køretøj efter alt for høj hastighed. Denne gang er det sket efter politiets kontrol af færdslen lørdag aften i Slagelse.

Bilen blev målt til at køre 108 kilometer i timen på en strækning, hvor 50 er den højst tilladte hastighed, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søndag.

Den store overskridelse gør, at hændelsen kaldes vanvidskørsel. Derfor har politiet beslaglagt bilen, en Seat, med henblik på konfiskation.

Det var ikke ejeren, der sad bag rattet, men en anden person - en mand sidst i 20'erne. Det oplyser vagtchefen i politikredsen.

Nye skærpede regler rettet mod blandt andet meget høj fart trådte i kraft 31. marts.

Indtil nu er 108 biler blevet beslaglagt efter vanvidskørsel, oplyser Rigspolitiet søndag.

Og heraf ejes næsten halvdelen af en anden end den, der trådte på speederen. 47 af de beslaglagte biler har en anden ejer, oplyses det.

Netop dette indgreb mod borgere, der ikke har overtrådt nogen lov, har mødt kritik.

Senest har virksomheden Forsikring & Pension efterlyst en ændring af lovgivningen. Det haster, lyder det:

- Retssikkerhedsmæssigt er det et indlysende stort problem lige nu, at mange af dem, der betaler straffen for vanvidsbilisten, formentlig intet har med selve forbrydelsen at gøre, har underdirektør Pia Holm Steffensen udtalt.

- Vi mangler at se, hvad domstolene når frem til i disse sager, men hvis alle bilerne ender med at blive konfiskeret, og pengene går i statens lommer, så er der et problem, mener underdirektøren.

Situationen blev illustreret for nylig i et retsmøde i Lyngby. En frustreret far var i sit arbejdstøj mødt frem. Sønnen havde lånt forældrenes bil. Derefter havde han indtaget kokain og havde i vild og farlig fart forsøgt at stikke af fra patruljevogn, som ville stoppe bilisten på grund af et ulovligt venstresving.

- Hvorfor skal jeg straffes? Jeg har jo ikke gjort forkert, udbrød faren. Men dommeren besluttede at udstrække beslaglæggelsen.

Om bilen endegyldigt overgår til staten ved konfiskation, afgøres i forbindelse med selve straffesagen.

Også flere leasingselskaber har mistet rådigheden over deres biler, i hvert fald foreløbigt, på grund af lovændringen.

Under forberedelsen af loven, som transportminister Benny Engelbrecht (S) er ansvarlig for, lød der flere advarsler, fordi uskyldige rammes efter andre menneskers lovovertrædelser.

Regeringen er klar over, at den bevæger sig på kanten af menneskerettighederne og med EU-retten. Der er "en mindre procesrisiko" for, at Danmark vil blive dømt, fremgår det af et papir i forbindelse med lovens forberedelse.

Alle partier på nær to stemte for. Imod var Liberal Alliance og De Radikale.