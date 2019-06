Otte ud af ti vælgere: Hønges EU-afbud er ikke i orden

19.687 vælgere satte krydset ud for SF'eren Karsten Hønge ved europaparlamentsvalget. Han valgte, at give sit mandat videre til en partikollega for at søge vælgernes stemmer til folketingsvalget, men den beslutning møder modstand hos vælgerne.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau.

I undersøgelsen svarer 81,4 procent af de adspurgte, at det ikke er i orden at trække sig og give sit mandat til en anden, efter at man er blevet valgt.

Karsten Hønge stiller op i Fyns Storkreds, og ifølge politisk kommentator Hans Engell er nogle vælgere, der har stemt på Hønge, skuffet over hans beslutningen. Men alligevel overrasker undersøgelsens resultat Engell.

- Det nummer tilgiver vælgerne ikke sådan uden videre, siger Engell.

- Jeg tror, at han skal indstille sig på, at der kommer en afklapsning ved folketingsvalget.

Men Hans Engell forventer ikke et scenarie, hvor det går så galt, at Hønge mister sit mandat og ikke skal sidde i Folketinget længere. Ligesom han vurderer, at slaget til SF ikke vil kunne måles direkte.

Men reaktionerne og en eventuel vælgerlussing skal tages som en lærerstreg både for SF og for andre partier, der har dobbeltopstillinger i tankerne.

- Dobbeltopstillinger er ikke noget, der er godt. Uanset hvad de siger inden valget, kan man tydeligvis ikke regne med det efter valget, siger Hans Engell.

Karsten Hønge er ikke overrasket over, hvad undersøgelsen viser, og han holder sig fra at gætte på, om sagen får konsekvenser for hans personlige valgresultat.

- Det får vi at se. Jeg venter spændt, siger han.

Tidligere har Hønge i et opslag på Facebook undskyldt for det, han selv kaldte "sin valgbrøler".

- En fortjent røvfuld skal man lære af, skrev han blandt andet på Facebook.

Deltagerne i undersøgelsen er også blevet spurgt, hvilket parti de stemmer på. Og SF-vælgerne skiller sig ud. 62 procent af SF-vælgerne mener, at Hønges beslutning ikke er i orden.

Spidskandidat Margrete Auken (SF) fik knap 200.000 stemmer, hvilket er tredjeflest blandt alle danske kandidater til EU-Parlamentet, og det endte med at sikre Hønges mandat.

Karsten Hønges mandat er givet videre til den 21-årige økonomistuderende Kira Marie Peter-Hansen (SF).