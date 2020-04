Otte mænd tiltales for drab og drabsforsøg

Politiet formoder, at det var en konflikt mellem to lokale bandegrupperinger, der sidste år i april førte til et drabeligt opgør i Rungsted nord for København.

Der blev både brugt skydevåben, kniv og køretøjer ved sammenstødet, som kostede en 20-årig mand livet. Fire andre blev såret.

Tirsdag formiddag fremstilles seks mænd i alderen 20 til 29 år i grundlovsforhør i Retten i Helsingør i sagen. De blev anholdt mandag.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har længe haft en teori om, at de seks mænd var involveret i det voldelige opgør. Faktisk blev de allerede sigtet i sagen sammen med yderligere to mænd kort efter episoden i Rungsted.

De to andre mistænkte har siden været varetægtsfængslet.

Hvorfor anklagemyndigheden har valgt, at de seks mænd skal fremstilles i grundlovsforhør netop nu, fremgår ikke af oplysningerne fra politiet.

Men forud for grundlovsforhøret oplyser specialanklager Margit Wegge, at man har valgt at rejse tiltale mod de i alt otte personer i sagen.

I pressemeddelelsen siger hun:

- På baggrund af den efterforskning, der er foretaget i sagen, har politiet nu anholdt de seks mænd, som vi formoder er gerningsmænd i sagen sammen med to andre, som har siddet varetægtsfængslet siden april sidste år.

Alle otte er tiltalt for drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Sagen vil komme for retten i efteråret.

Grundlovsforhøret i Retten i Helsingør begynder klokken 09.30.