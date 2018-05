Otte kærester betalte ung mand en million - nu er han fængslet

Det hævder Københavns Politi, der har sigtet en mand midt i 20'erne for at have begået bedrageri over for kvinderne.

Torsdag har en dommer i Retten på Frederiksberg besluttet at varetægtsfængsle manden i fire uger, oplyser anklager Mads Frandsen. Muligvis vil sagen vokse, som efterforskningen skrider frem.

- Vi mener, at der kan være flere forurettede derude, siger Mads Frandsen.

Blandt andet via dating-app'en Tinder lykkedes det for manden at få kontakt med kvinderne. Men flere af dem kom til at betale store summer. Blandt andet for deposita i forbindelse med dyre rejser til Asien. Eller fordi han behøvede penge, så han kunne få dyr alternativ behandling for den kræftsygdom, han led af.

I alt sigtes manden for at have fået cirka en million kroner ud af sine falske historier under romantiske forhold gennem tre år.

Ifølge anklageren erkender den sigtede, at der blev betalt penge, men ifølge ham var der tale om lån. Omvendt mener politiet, at han har bedraget de forelskede kvinder.

I nogle tilfælde bildte manden ifølge politiet kvinderne ind, at han havde et velbetalt job hos Novo og i øvrigt ejede en stor bil.

Der er ifølge dommeren tre grunde til varetægtsfængslingen: At han kan tænkes at ville undgå en senere straffesag, fordi han ikke har en fast bopæl. At han på fri fod vil fortsætte sine numre. Og at han på fri fod vil kunne vanskeliggøre politiets efterforskning.