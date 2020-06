Oslofærgen sejler igen - dog uden natklub og fællesbuffet

Nu bliver det igen muligt at sejle fra Danmark til Norge med Oslofærgen, efter at ruten har været lukket i mere end tre måneder på grund af coronakrisen.

Når de første passagerer vender tilbage, vil meget være, som det var før nedlukningen. Men håber man på natklub og buffet, vil man gå forgæves.

Det er to af de ændringer, som rederiet har indført for at undgå smittespredning ombord, fortæller Kasper Moos, passagerdirektør for DFDS.

- Tidligere kunne man gå i natklubben og danse til de sene timer til musikken fra et liveband, men den oplevelse vil vi ikke kunne tilbyde vores kunder fra første dag, for det hænger ikke sammen med "social distancing" (retningslinjen om at holde afstand, red.).

Færgernes restauranter vil derudover udelukkende tilbyde bordservering - og der vil blive skruet ekstra op for rengøringen ombord.

- Det vil stadig blive en god og hyggelig oplevelse at være ombord, men vi har taget en hel række tiltag for at sikre, at det bliver en sikker rejse for alle, siger Kasper Moos.

Derudover har DFDS besluttet, at færgerne til en start sejler med reduceret kapacitet for at sikre, at der er masser af plads til at holde afstand - også når man forlader sin egen kahyt.

Alligevel er der langt fra udsolgt, når Oslofærgen for første gang sejler afsted igen torsdag.

- Selv med reduceret kapacitet er der ledige pladser. Der er ikke det store behov i markedet lige nu, og det er svært at få solgt billetter nok, siger Kasper Moos.

Han peger især på reglen om, at nordmænd kun kan rejse til Danmark, hvis de har booket mindst seks overnatninger, som en stor udfordring for rederiet.

Det bliver samme færger, der sejler fra København til Frederikshavn og videre til Oslo - men der bliver tale om to separate ruter.

Det vil sige, at man ikke kan købe en tur blot mellem København og Frederikshavn, oplyser DFDS.