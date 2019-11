Oscarnomineret syrisk instruktør får stor dansk filmpris

Feras Fayyad står blandt andet bag den danskproducerede dokumentarfilm "Last Men in Aleppo", der i 2018 var nomineret til en Oscar.

Instruktøren har udmærket sig i sit arbejde med at portrættere konflikten i Syrien og de mennesker, der betaler den ultimative pris for den.

Krigen i Syrien er også omdrejningspunktet i hans nyeste værk, "The Cave", og den blev rost i motiveringstalen fra juryen, der uddelte Nordisk Film Prisen.

- Feras Fayyad er et uomtvisteligt talent, som har begået et værk - "The Cave" - der rammer dybt i både tanke og følelse og samtidig er en stor filmisk oplevelse.

- Feras' hånd er så sikker, at man næsten har svært ved at betragte ham som "et talent", men det gør ham egentlig kun endnu mere uafviselig som modtager af Nordisk Film Prisen 2019, lød det blandt andet i talen.

Blandt de tidligere modtagere af Nordisk Film Prisen finder man blandt andre Lars von Trier, Anders Thomas Jensen og Fenar Ahmad.

Også skuespilleren Esben Smed blev hyldet ved uddelingen.

Han modtog Ove Sprogøe Prisen, der er opkaldt efter den folkekære skuespiller, der døde i 2004. Med prisen fulgte en check på 50.000 kroner og en brandtale om Esben Smeds talent.

- Ydmyghed, stædighed og en næsten indædt seriøsitet er ikke karakteregenskaber, der tager hurtige genveje. Esben Smed er ikke en Aladdin, men har slidt og slæbt for at opbygge og perfektionere sin værktøjskasse som skuespiller, lød det i motiveringstalen.

VFX-Supervisor Peter Hjorth modtog Erik Ballings Rejselegat på 75.000 kr. Han har blandt andet været teknisk instruktør på film som "Dancer in the Dark", "Nymphomaniac" og "The House That Jack Built".