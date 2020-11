Oscaren vandt hun som 24-årig

Hendes navn er Goldie Hawn, og gennem de to årtier var hun med i et hav af populære komediefilm.

Hvis man har set amerikanske komedier fra 1980'erne og 90'erne, er der en god chance for, at særligt en skuespillerinde er dukket op igen og igen.

Her kan blandt andet nævnes succeser som "Private Benjamin", "Death Becomes Her" og "The First Wives Club".

I sidstnævnte vælger Hawns karakter sammen med to veninder at tage hævn på deres eksmænd, som alle har forladt dem til fordel for en yngre model.

Gennembruddet for Goldie Hawn, som fylder 75 år den 21. november, kom dog længe, inden disse filmsucceser så dagens lys.

Det var nemlig rollen som den selvmordstruede Toni Simmons i filmen "Cactus Flower", der gjorde, at hun som bare 24-årig vandt den eftertragtede Oscar for bedste kvindelige birolle ved uddelingen i 1970.

Ikke nok med, at hun det år kunne gå hjem med den gyldne statuette, så gav rollen hende også en Golden Globe.

Med en Oscar og en fast rolle i sketchshowet "Laugh-In" var Goldie Hawn for alvor blevet et kendt ansigt i starten af 1970'erne.

- Det var en meget underlig tur, et hurtigt spring til stjernestatus. Jeg var uafklaret og vidste ikke, hvor jeg var på vej hen, har hun sagt i et interview med The Guardian.

Efter Hawn i 15 år havde nydt sit otium, vendte hun i 2017 tilbage til biograflærredet i komediefilmen "Snatched".

Her spiller hun moren til karakteren Emily Middleton, og sammen tager de to på en rejse til Sydamerika.

Det går dog grueligt galt for både mor og datter, som bliver kidnappet under ferien.

Privat er Goldie Hawn kæreste med skuespilleren Kurt Russell.

Sammen har parret sønnen Wyatt Russell. Derudover har Hawn to børn fra et tidligere ægteskab, Oliver og Kate Hudson. De er begge succesfulde skuespillere.