Organisationer vil have langsigtet klarhed om elbilafgifter

Men så længe der ikke ligger en langsigtet plan for afgifterne, skaber det usikkerhed for både sælgere og potentielle købere af elbiler.

Aftalen i finansloven om at annullere en planlagt fordobling af registreringsafgiften for elbiler i år er god, fordi det kan holde gang i det opadgående salg.

Sådan lyder det i en del høringssvar fra organisationer. Torsdag førstebehandler Folketinget et lovforslag om at annullere stigningen i registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler.

Hos organisationen Bilbranchen, der er en del af Dansk Industri, kvitterer direktør Thomas Møller Sørensen for, at afgiften alligevel ikke bliver fordoblet i år, men bliver fastholdt på 20 procent lige som sidste år.

- Havde man ikke gjort det, frygtede vi, at noget af det spirende salg af lav-emissionsbiler ville blive kvalt.

- Når det er sagt, fornemmer vi, at der er politisk bevidsthed om, at det her ikke er en permanent løsning. Det er en lappeløsning, fordi det var det, der var tid til at gøre med så kort varsel, siger han.

Lovforslaget kommer som en udløber af det, der i december blev aftalt i finansloven mellem S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Bilbranchen har sammen med FDM (Forenede Danske Motorejere, red.) og De Danske Bilimportører foreslået, at man permanent fjerner registreringsafgiften helt for nul- og lav-emissionsbiler.

- Til gengæld kunne man, af hensyn til statens budget, i stedet indføre en løbende afgift baseret på bilens miljøegenskaber.

- Afgiften kunne for eksempel afhænge af bilens energieffektivitet og vægt, siger Thomas Møller Sørensen.

Forslaget er blevet fremlagt for både politikere og den kommission, der senere i år skal komme med et bud på, hvad der skal ske med afgifterne fra 2021.

Thomas Møller Sørensen vil gerne hurtigt have en langsigtet plan for afgifterne på lav-emissionsbiler.

- Vi skal ikke ret langt ind i året, inden usikkerheden for 2021 begynder at forplante sig.

- Vores medlemmer, bilforhandlerne, skal jo bestille biler hjem til 2021 allerede snart i år. Så jo hurtigere vi kan få vished om, hvad der gælder på den lange bane, jo bedre, siger han.

Hos branchefællesskabet Dansk Elbil Alliance, der hører under Dansk Energi, ser man også gerne en langsigtet løsning inden længe.

For meget usikkerhed om afgifternes størrelse vil kølne potentielle køberes interesse, lyder det.

- Dér er usikkerhed om afgifter altid skidt. Man er bange for at gøre en dårlig handel, siger Søren Jakobsen, der er chefkonsulent i Dansk Elbil Alliance.

Af hensyn til salget af elbiler håber han, at der ret tidligt i år kan landes en politisk aftale blandt Folketingets partier om en klimahandlingsplan.

- Hvis det kommer for langt hen i efteråret, så begynder vi at få problemer. Derfor håber vi, at der kommer en hurtig afklaring på klimaplanen, siger Søren Jakobsen.