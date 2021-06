Artiklen: Organisationer vil have Folketinget til at anerkende ensomhed

Inden coronakrisen følte næsten 400.000 danskere sig ensomme, og siden er antallet kun vokset ifølge Dansk Røde Kors.

På den baggrund har 77 danske organisationer lørdag henvendt sig til Folketinget og social- og ældreminister Astrid Krag (S) med et krav om, at der laves en politisk strategi mod ensomhed, som organisationerne kalder "en af de alvorligste sociale udfordringer i det danske samfund".

En strategi for at bekæmpe ensomhed nationalt bør ligge klar i 2023, siger organisationerne bag. Ud over Røde Kors er blandt andet Ældre Sagen, Danske Patienter, Børns Vilkår og Danske Regioner medunderskrivere på det oplæg, som Folketingets politikere modtager mandag.

Først og fremmest vil organisationerne have Folketinget til at anerkende ensomhed som en udfordring for både samfund og folkesundhed.

Det fortæller generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl.

- Vi foreslår, at Folketinget nedsætter et udvalg, som kigger på, hvordan man laver en strategi. Det er blandt andet, hvordan lovgivningen bliver bedre på området, og hvordan de civile organisationer og kommuner kan engagere sig, siger han.

- Det handler om, hvordan vi indretter vores byggerier, hvordan vi tager hånd om hinanden og rækker ud. Og det handler om, at når man laver lovgivning, skal man række særligt ud til de mennesker, som ikke selv melder sig på banen. Det handler om at tænke ensomhed ind i mange flere elementer.

- Det er både et samfundsproblem og et individuelt problem, siger Anders Ladekarl.

Fritidsaktiviteter og sociale fællesskaber skal tilrettelægges med mere brobygning og være mere inkluderende. Og der skal oprettes et nationalt videnscenter for ensomhed. Det er nogle af de andre tiltag, som foreslås.

Anders Ladekarl siger, at målet er at stoppe den stigende ensomhed, og han kalder ensomhed et "kæmpestort problem".

Ud over de menneskelige konsekvenser ved ensomhed, koster det også samfundet otte milliarder kroner om året i blandt andet sundhedsomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste, vurderer Røde Kors.

Organisationerne har fundet inspiration hos en række andre lande.

Storbritannien, Norge og Japan har ifølge organisationerne større fokus på ensomhed som et samfundsproblem. Japan og England har eksempelvis en minister for ensomhed, og England har vedtaget en national strategi for at bekæmpe problemet.