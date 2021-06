Organisationer vil give unge i sorg retskrav på hjælp

Børn og unge, som er pårørende til alvorligt syge forældre eller søskende, bør have et retskrav på at få hjælp.

Den viser, at knap hver fjerde unge pårørende har forsøgt at tage sit eget liv. Og hvert andet barn i 7. til 10. klasse, som er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende, har skadet sig selv.

- Forskningen peger på, at mennesker, der har brug for hjælp og ikke får den, lever med angst, har svært ved at koncentrere sig i skolen og på uddannelsen.

- Det skyldes, at de er i et evigt alarmberedskab, siger Preben Engelbrekt, psykoterapeut og direktør i Det Nationale Sorgcenter.

Men undersøgelsen viser, at langtfra alle bliver tilbudt den hjælp, som de ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal have.

Således svarer fire ud af fem ansatte i sundhedsvæsnet, at de ikke inddrager børn og unge i sygdomsforløbet, selv om det er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Tre ud af fire adspurgte ledere kender end ikke til anbefalingerne.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd er det manglende strukturer, der er grunden til, at børn og unge pårørende ofte bliver overset.

- Det er ikke manglende vilje. Men der ligger ikke en klar retning for, hvem der skal lave afdækningen.

- I stedet for, at vi får hjulpet dem, ender det med, at alle tænker, at det er der nok andre, der gør. At det er der nok andre, der har spurgt ind til, siger formand Grete Christensen.

Sammen med Kræftens Bekæmpelse og Dansk Sygeplejeråd mener Det Nationale Sorgcenter derfor, at hjælpen skal lovsikres.

- Nu er der gået ti år med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der er stort set ikke sket noget, siger Preben Engelbrekt og henviser til Norge, hvor lovgivning ifølge ham har skabt den fornødne systematik.

I Norge er det lovbestemt, at der på alle hospitaler skal udpeges en børneansvarlig sundhedsperson. Vedkommende skal koordinere indsatsen og tilbyde børn og unge en henvisning til hjælp, hvis det er nødvendigt.

Står det til SF, skal emnet tages op i Folketinget. Socialordfører Trine Torp vil have en redegørelse for, hvad lovgivningen har ført med sig i Norge.

Først derefter må det besluttes, om der også skal lovgives herhjemme.