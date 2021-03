Organisationer ser energimål som en gave til dansk eksport

- Vi mener, det er klogt at spille ambitiøst ud fra dansk side. Danske virksomheder er stærke både inden for energieffektivisering og vedvarende energi og er klar til at bidrage. Så det er helt rigtigt at lægge ambitiøst ud.

- Det får en større effekt for klimaet, når flere går samme vej. Derudover vil andre lande i højere grad få brug for de løsninger, der er udviklet i Danmark, siger klimachef Anne Højer Simonsen fra Dansk Industri.

Hun henviser til vindmøller og energieffektivisering i mange forskellige former, som produceres i Danmark, og som ventes at blive yderligere efterspurgt, hvis kravene på energiområdet skærpes i EU.

Til sommer skal Danmark mødes med resten af EU for at forhandle nye mål for energisektoren.

Her vil regeringen ifølge Berlingske forsøge at samle flertal for, at vedvarende energi skal udgøre 45 procent af EU's samlede energiforbrug i 2030.

Samtidig mener regeringen, at energieffektiviteten skal øges til 40 procent. Energieffektiviteten måles på, hvor gode landene i EU er til at reducere deres energiforbrug.

Hos Synergi peger bestyrelsesformand Bendt Bendtsen på, at det er vigtigt at mindske energispildet, hvis EU's klimamål skal nås.

- Jeg synes, det er et rigtig godt grønt signal fra regeringen.

- Skal vi i mål med de danske og europæiske klimamål, kommer vi ikke uden om at skære ned på energispildet, siger Bendt Bendtsen.

Sidste år i december blev landene i EU enige om, at EU skal nedbringe den samlede udledning af drivhusgasser med 55 procent i 2030.

Det er på denne baggrund, at der skal laves en pakke med ny lovgivning og nye mål på klima- og energiområdet i EU.

- Danske virksomheder er blandt verdens bedste til energieffektivitet.

- Et ambitiøst mål om at skære 40 procent af energiforbruget er ikke bare godt for klimaet. Det vil også betyde op mod 100 milliarder kroner ekstra i eksport og 15.000 job fordelt over Danmark, siger Bendt Bendtsen.

Han henviser til resultaterne fra en analyse, der er lavet af EA Energianalyse for Synergi. EA Energianalyse har netop udregnet de mulige effekter af regeringens udspil på energiområdet.

- Der er intet mindre end fantastiske perspektiver i udmeldingen fra regeringen, siger Bendt Bendtsen, som er tidligere minister, folketingsmedlem og medlem af Europa-Parlamentet for De Konservative.

Han erkender dog, at det kan blive svært at få hele EU med på idéen.

- Jeg ved, det bliver svært. Det har jeg personlige erfaringer med.

- Der vil være lande som Cypern, Malta og Rumænien, hvor vi ved, at energiforbruget stiger, og de vil nok stille sig på bagbenene, siger han.