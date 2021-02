Organisationer savner større fokus på trivsel i ny aftale

Et bredt politisk flertal har torsdag afsat 600 millioner kroner til at sætte ind over for elever og studerende, som har været hjemsendt under corona.

I aftalen er der både fokus på faglige løft og trivsel. Men balancen mellem de to er lidt skæv. Det mener Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, som gerne havde set et større fokus på trivsel.