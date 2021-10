Organisationer savner konkrete klimaløsninger

For det har taget flere måneder at nå frem til det kompromis, som aftalen er.

Lettelsen syntes at kunne spores i ansigterne, da stort set alle Folketingets partier mandag aften kunne stå frem og præsentere den aftale, der skal omstille dansk landbrug til en mere klimavenlig fremtid.

Partierne er enige om et bindende mål for landbrugets CO2-reduktioner, så der i 2030 skal udledes mellem 55 og 65 procent mindre CO2 end i 1990.

Finansminister Nicolai Wammen (S) kaldte landbrugsaftalen for historisk.

- På tværs af partier er vi blevet enige om en indsats, der rækker frem til 2030, og som betyder, at vi nu sætter bindende klimamål for dansk landbrug.

- Så dansk landbrug kommer til at bidrage mere til vores omstilling, og så vi kan nå vores 70-procent-målsætning, når det gælder klima.

- Men vi gør det også på en måde, hvor vi holder hånden under danske arbejdspladser, dansk landbrug og de følgeerhverv, der er, sagde Wammen.

En stor del af reduktionerne afhænger dog af udvikling af ny teknologi. I selve aftalen er der kun konkrete initiativer, der sikrer en reduktion på 1,9 millioner ton CO2-udledning. Ambitionen er 8 millioner tons.

Mens man i landbruget glæder sig over, at et så bredt flertal står bag aftalen, så den synes at være fremtidssikret, så er der kritiske røster fra flere af de grønne organisationer.

Det bindende mål er sat for lavt, og politikerne sætter for stor lid til hjælp fra teknologiske løsninger, som ikke er udviklet endnu, lyder det blandt andet fra Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov hos Greenpeace:

- Et bindende reduktionsmål for landbruget på så lidt som ned til 55 procent i 2030 er en parodi, skubber ansvaret videre til andre sektorer, gør omstillingen unødvendigt dyrere og udsætter bare den reduktion af den animalske produktion, som under alle omstændigheder bliver nødvendig.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, er bekymret for, at ambitionerne kan slå fejl.

- Så der skal være nogle partier, der er parate til virkelig at tage fat, siger hun.

Den samlede pris for aftalen lyder på 3,8 milliarder kroner, og heraf er der sat 575 millioner kroner af til udvikling af ny teknologi.

Det burde være fem gange så meget, hvis det skulle række, mener Jørgen Eivind Olesen, klimaforsker og leder af Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

- Grundlæggende skal næsten alting jo laves om i landbruget, siger han.

Det handler ifølge forskeren blandt andet om løsninger for gødningshåndtering, arealanvendelse, nyt foder, der reducerer metanudslippet fra bøvsende kvæg, og reduktion af kvælstofudledningen.

- Og udfordringen er jo ikke kun, at vi skal reducere klimagas- og kvælstofudledning. Vi skal samtidig øge produktionen af fødevarer, fordi den globale efterspørgsel vokser, siger han.

- Pengene skal komme nu. Forskning og udvikling tager tid, og vi har brug for at få opbygget en forskningskapacitet. Vi vælter os jo ikke i forskere, der er kompetente på de her områder. En del af dem skal først uddannes, siger han.