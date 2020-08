Organisationer: Seksdagesregel er afgørende for turismen

Seksdagesreglen betød, at udenlandske gæster skulle booke mindst seks overnatninger for at komme ind i landet. Og det går ikke i spænd med besøgende i efteråret, mener VisitDenmark.

Afskaffelsen af seksdagesreglen får stor betydning for turismen i efteråret. Det mener administrerende direktør for turistorganisationen VisitDenmark, Jan Olsen.

- I løbet af efteråret tager forholdsvis flere på kort ferie, og derfor er det helt afgørende, at seksdages reglen nu bliver fjernet.

- Det kommer især København og de større byer til gode, men også resten af landet får glæde af det, siger Jan Olsen.

Han forudser, at flere turister nu vil besøge Danmark.

Også hotel- og restaurationsbranchen Horesta glæder sig over afskaffelsen, der var en del af aftalen om åbningerne i den såkaldte fase 4, som Folketingets partier har indgået sent fredag aften.

Samtidig ærgrer Horestas politiske direktør, Kirsten Munch, sig over, at reglen har eksisteret i første omgang.

- Langt størstedelen af højsæsonen er allerede brændt af, og denne tabte omsætning kommer aldrig tilbage.

- Det er fortsat svært for os at forstå, hvorfor vi som det eneste land i Europa skulle have denne regel, siger Kirsten Munch.

Et andet centralt element i fase 4 har været spørgsmålet om nattelivet. Her får restauranter og barer, herunder værtshuse, lov til at holde åbent til klokken 02.00.

Natklubber får til gengæld ikke lov til at åbne.

Derfor understreger Erhvervsorganisationen Dansk Industri også vigtigheden af, at hjælp til coronaramte brancher skal komme hurtigt.

- Det er åbenlyst, at vi som samfund skylder alle de virksomheder og medarbejdere, som stadig må holde lukket af sundhedsmæssige hensyn, at de får en ordentlig og rimelig kompensation, siger Dansk Industris direktør Lars Sandahl Sørensen.

Også administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, ser gerne, at der hurtigst muligt kommer styr på kompensationen til nattelivet, der stadig ikke må åbne fuldt ud i den nye aftale.