Organisationer: Højere bøder for piratfester er forkert vej at gå

Piratfester, hvor især unge bryder forsamlingsforbuddet, skal stoppes. Derfor skal det koste en bøde på 4000 kroner for deltagere og 10.000 kroner for arrangører af piratfesterne.

Men det er ikke den rigtige vej at gå, lyder det fra en række organisationer.

Johan Hedegaard Jørgensen, som er formand for De Studerendes Fællesråd (DSF), oplever, at langt de fleste unge gør sig umage for at overholde retningslinjerne.

Han efterspørger klarere rammer fra regeringen og sundhedsmyndighederne, i forhold til hvordan man kan være sammen i en tid med restriktioner.

- Det er ikke, fordi unge ikke forstår retningslinjerne. Men jeg tror, at vi er nødt til at tage seriøst, at det (corona-restriktionerne, red.) koster, og vi kan se, at flere unge er mere ensomme og mistrives, siger han.

I Venstres Ungdom mener landsformand Kristian Lausten, at højere bødestraffe er en forkert vej at gå.

Han efterlyser også, at der bliver kommunikeret alternative fællesskabsformer.

- Unge skal tage denne her situation alvorligt, ligesom vi alle sammen skal. Men unge skal også have lov til at være unge. Man har et stort socialt behov, det har de fleste unge mennesker, siger han.

Unge bor ofte på få kvadratmeter, og derfor søger de socialt samvær uden for hjemmet. Det kan skabe en konflikt, når myndighederne beder universiteterne om at aflyse sociale arrangementer, mener Johan Hedegaard Jørgensen.

- Lad os begrænse sociale aktiviteter, men lad os prøve at holde dem steder, hvor man kan sikre, at man har rigeligt med håndsprit, man kan holde afstand, og der er styr på rengøring, siger han.