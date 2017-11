Organisationer: Børn kan få samvær hos voldelig forælder

Kritikken går på, at voldelige fædre for ofte får samvær med sine børn og dermed kan fortsætte volden mod børnene.

- Det er en berettiget kritik, fordi der er komplicerede sager, hvor der desværre er blevet truffet beslutninger, hvor børnene er kommet på samvær hos en voldelig forælder uden at være beskyttet, siger Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet.

Ingrid Hartelius, der er juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår, kender også til problemer med, at børn kan havne hos en voldelig forælder i en skilsmissesag.

- Det er noget, vi igennem længere tid har kunnet se i de sager, som vi har haft igennem, siger hun og fortsætter:

- I Danmark har vi et i øvrigt ganske fint princip om, at man ikke er skyldig, før man er dømt. Derfor vil man typisk være meget tilbageholdende med at handle, medmindre det er bevist, at der er vold.

- Det kan nogle gange betyde, at en påstand om vold bliver undersøgt gennem en lang periode, hvor barnet bliver i det hjem, hvor volden foregår.

Ifølge rapporten sker det, at Statsforvaltningen deler samvær mellem mor og far, selv om far er voldelig. Dermed kan børnene ende med at have flere dage sammen med en far, som de kender som voldelig.

Regeringen har foreslået et nyt skilsmissesystem, som skal gøre behandlingen af sagerne mere enkel. Der skal være to enheder - en til simple sager og en til de konfliktfyldte sager.

Både Børns Vilkår og Red Barnet håber, at det nye system kan forebygge, at børn skal være sammen med en voldelig forælder.

- Det er vigtigt, at man får sagerne undersøgt grundigt, så der er retssikkerhed, men det er er også vigtigt, at barnet sikres imod vold, mens sagen undersøges. Og så skal vi handle hurtigt, siger Ingrid Hartelius.