Organisation: Restriktioner i kirker giver ingen mening

Det forslag er direktør for Landsforeningen Liv&Død, Kirsten Søndergaard, enig i.

Venstre har foreslået at lempe på de nuværende areal- og afstandskrav i kirker og trossamfund, fordi de ikke længere giver mening.

- Jeg synes ikke rigtigt, at det giver mening, at restriktionerne ophæves stort set alle andre steder og så ikke i kirkerne, siger hun.

Landsforeningen Liv&Død arbejder for en værdig afsked med livet.

Ifølge de nuværende regler for kirker og trossamfund må der maksimalt tillades adgang for en person per fire kvadratmeter gulvareal.

Hvis deltagerne for det væsentligste sidder ned, må der være en person per to kvadratmeter gulvareal.

Fra 1. august lempes arealkravet i kirkerne, så der mindst skal være to kvadratmeter per person, uanset om man står op eller sidder ned.

Men det er for sent, mener Kirsten Søndergaard.

- Det er taget i betragtning af, at det er lempet stort set alle andre steder.

- Og at vi nu har set de fester, der har været rundt omkring i forbindelse med fodbold på stadion og diverse, hvor man har stået virkelig tæt og har kunnet synge og råbe, siger hun.

Venstres kirkeordfører, Louise Schack Elholm, mener, at der er to gode grunde til, at der ikke skal være hverken areal- eller afstandskrav i kirker og trossamfund.

For det første siger hun, at det ikke giver mening, at der eksempelvis til bryllupper eller begravelser godt må være mange til den efterfølgende fest eller gravøl, men at det samme ikke gælder i kirken.

Den anden grund skal findes i de aktuelle indlæggelsestal, som, hun mener, går den rigtige vej.

- Alle de ældre og sårbare er færdigvaccineret, så vi burde være et sted, hvor vi kan give folk lov til at fejre de mærkedage, som de har savnet, siger Louise Schack Elholm.