Organisation: Ofre stilles dårligere med nedskæring af Rigspolitiet

Det er budskabet fra den frivillige organisation Offerrådgivningen i Danmark i to henvendelser til Folketingets retsudvalg.

Ofre for forbrydelser risikerer at få en forringet rådgivning, når Rigspolitiet skæres ned til halv størrelse.

I forbindelse med en stor omlægning af Rigspolitiet er det blandt andet besluttet at fjerne et sekretariat for offerrådgivning og konfliktråd.

Det skal i stedet placeres i Politiets Administrative Center i Holstebro.

Men manøvren får kritik fra den frivillige organisation. Den fungerer som paraply for de 12 lokale rådgivninger rundt om i landet. Her arbejder 200 frivillige rådgivere.

"Hvis dette bliver til virkelighed, skønner vi, at det vil betyde en aktiv forringelse af ofre, vidner og pårørendes vilkår i Danmark," står der i et notat, som er sendt til politikerne i retsudvalget.

Organisationen peger på, at Rigspolitiet blandt andet har ansvaret for, at de lokale offerrådgivninger modtager en tilstrækkelig god uddannelse.

Desuden har det værdi, at ordensmagten fra centralt hold udstikker kursen for de lokale politikredse, hedder det.

Torsdag får Offerrådgivningen i Danmark foretræde for retsudvalget.

Nedskæringen af Rigspolitiet er besluttet i forbindelse med et bredt politisk forlig. Det blev indgået i december sidste år.

Forinden havde statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale i Folketinget i oktober 2019 forberedt indgrebet. Hun luftede sin mistanke om, at "pseudoarbejdet" havde fået lov at tage tid fra "det rigtige arbejde" i politiet.

Halveringen af Rigspolitiet får betydning på en række områder. For eksempel nedlægges Nationalt Færdselscenter. Fra centralt hold vil der ikke længere blive lavet detaljerede operationsplaner for indsatsen.

Den del af planen har gjort direktøren i Rådet for Sikker Trafik nervøs.

- Jeg er da lidt bekymret for, at en så central spiller på området forsvinder og bliver nedlagt, sagde Mogens Kjærgaard Møller sidste måned til Ritzau.