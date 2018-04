Organisation: Lad brandvæsenet rydde op efter trafikuheld

Brandvæsenet skal have udvidet dets beføjelser, så det kan være med til at rydde op på skadesteder, når de alligevel er til stede.

- Vi er der alligevel ved næsten hvert eneste trafikuheld, men vores arbejdsopgaver er kun de akutte som eksempelvis tilskadekomne eller miljøbelastende dieseludslip, siger formand for Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen.

- Mennesker holder i kø i rigtig lang tid, når oprydningen går for langsomt. Derfor giver det også samfundsøkonomisk mening at involvere brandvæsenet.

I dag er det ikke muligt for de kommunale redningsberedskaber - typisk brandvæsenet - at hjælpe til med oprydningen efter trafikuheld. Opgaven falder nemlig uden for beredskabets opgaver.

Det kommunale beredskab har kun én rolle i den såkaldte akutfase, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at en ny akutfase kan opstå.

Når situationen ikke længere er i akutfasen, er redningsberedskabets rolle overstået. Ansvaret for skadestedet overdrages til en anden relevant myndighed.

- Vi kan se i udlandet, at brandvæsenet spiller en væsentlig større rolle end herhjemme, siger Jarl Vagn Hansen.

- Det vil kræve efteruddannelse for vores medarbejdere, og det vil kræve indkøb af relevant udstyr, men det vil spare en masse tid og penge for borgerne.

Jarl Vagn Hansen har ikke har noget bud på, hvor meget hurtigere oprydningen vil gå.

Vejdirektoratet, der står for at sikre, at oprydningen bliver sat i gang, ønsker ikke at kommentere forslaget, da de anser det som et politisk anliggende.

SOS Dansk Autohjælp er ofte dem, der bliver kaldt til ulykkesstederne. Men der kan være mange forskellige omstændigheder ved trafikuheld. Derfor er det svært for dem at forholde sig til selve forslaget.

- Oprydningen kommer via mange forskellige aftaler, og det kommer også an på, hvilke veje der er tale om. Det vigtigste er at få trafikken til at køre igen.

- Det handler om, hvad der er hurtigst, og vi er oftest hurtigt på stedet, siger vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp Anette Bjørn Juncher.