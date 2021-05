Der har været kritik af ordningen fra blandt andre patientforeninger og læger. Men et politisk flertal har nu besluttet at forlænge lægernes mulighed for at udskrive cannabis til medicinsk brug yderligere fire år. (Arkivfoto).

Ordning med cannabis til medicinsk brug forlænges i fire år

Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet at videreføre ordningen med medicinsk cannabis, der stod til at udløbe ved udgangen af 2021.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen indebærer, at forsøgsordningen forlænges i fire år, for så vidt angår lægers mulighed for at udskrive medicinsk cannabis til patienter.

- Det er vigtigt, at vi er lykkedes med at lande en aftale for patienter, som for eksempel lever med stærke smerter, så de nu fortsat kan behandles med medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet efter 1. januar, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en kommentar.

Forsøgsordningen gøres permanent, når det gælder virksomheders mulighed for at dyrke cannabis til medicinsk brug.

- Ved at gøre dyrkning af cannabis til medicinsk brug permanent skaber vi desuden klarhed for de danske virksomheder og producenter, som har investeret i dyrkning af cannabis til medicinsk brug, siger Magnus Heunicke.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft 1. januar 2018.

Formålet var at give smertepatienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Der har været kritik af ordningen fra flere sider. Flere patientforeninger har peget på, at der er for få godkendte cannabisprodukter, og at de er for dyre.

Lægerne har også tøvet med at udskrive produkterne, fordi de ikke tør stå på mål for effekten.

Partierne bag aftalen er enige om, at justeringer af ordningen kan foretages på "et senere tidspunkt", som det hedder i pressemeddelelsen.

Desuden vil man til efteråret drøfte en videreførelse af tilskud til patienter ved køb af medicinsk cannabis til efteråret.

Aftalepartierne består af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Frie Grønne og Kristendemokraterne.