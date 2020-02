Ordførere klar til at sætte test i folkeskolen på pause

Det fortæller partierne, efter at en rådgivningsgruppe, der har arbejdet med at evaluere de nationale test siden 2018, er kommet med deres anbefalinger og resultater. Alle partier i folkeskoleforliget skal dog være enige, inden test kan sættes i bero eller ændres grundlæggende.

- Vi ser gerne, at man får et system, der kan bruges som pædagogisk redskab i undervisningen. Indtil vi har det, så mener jeg, at vi skal sætte det i bero, siger skoleordfører for Radikale Venstre Marianne Jelved.

Den holdning deler SF's undervisningsordfører, Jacob Mark:

- Vi mener helt klart, at de nationale test skal sættes i bero. Og det skal ske hurtigst muligt, for skolerne skal lave de her test lige om lidt.

- Og evalueringen viser jo klart, at det ikke er et brugbart redskab. Så det vil være spild af tid at gennemføre det.

Evalueringen viser, at testene er usikre, når det kommer til at teste elevernes faglige niveau, samt at de ikke altid har en klar sammenhæng med folkeskolens formål.

De Konservative, der er en del af folkeskoleforliget, er mindre parat til at sætte testene i bero.

- Det kommer an på, hvad rammerne skal være. Både hvor lang tid og under hvilke omstændigheder de bliver sat i bero. Men grundlæggende hælder jeg til, at de ikke bliver sat i bero, siger grundskoleordfører for De Konservative Mai Mercado.

- Nu går vi ind i en åben diskussion. Evalueringen viser klart, at der er et behov for et testsystem. Så hele diskussionen om, hvorvidt vi skal teste eller ej, må nu være forældet.

Venstres børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby mener også, at det er for tidligt at sige, om testene skal sættes i bero.

- Evalueringen understreger klart og tydeligt, at der skal forandringer og ændringer i de nationale test til. Men det betyder ikke, at de skal skrotte, eller at de ikke kan bruges til noget.

- Testene har været et godt, vigtigt og nødvendigt redskab, som der også er behov for fremover, siger hun.

Dansk Folkeparti, der også er del af folkeskoleforliget, rynker også på brynene, når det kommer til at sætte testene i bero.

- Det er vi ikke umiddelbart til. Evalueringen viser klart, at der er brug for at gøre noget. Men vi er bekymrede for, hvis vi sætter dem i bero, hvornår sætter vi dem så i gang igen? Vi skal meget hurtigt kunne sætte noget andet i stedet.

- Vi ønsker, at test fortsætter, siger Dansk Folkepartis vikarierende undervisningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl.

Det er SF lodret uenig i.

- SF var imod de nationale test, men det blev en del af folkeskolereformen, som vi var med i. Det var frygteligt dumt, at det blev så stor en del af den reform.

- Vi mener ikke, at de nationale test skal være der længere. Først skal de sættes i bero, og så skal de afskaffes, hvis man spørger os, siger Jacob Mark.

De Radikale er ikke som sådan imod test, så længe de kan bruges pædagogisk.

- Hvis vi kan få nogle test, der kan bruges som pædagogisk redskab, så synes vi, det er en god idé, siger Marianne Jelved.