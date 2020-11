Ordførere: Regering sendte dårligt nyt ud i ly af corona og valg

Mens manges øjne var rettet mod det amerikanske valg, blev der sendt en pressemeddelelse ud om, at vandværker i syv år har fået lov at overskride mængden af pesticider i drikkevand.

- Det er tydeligt, at man udnytter, at der er gang i nogle andre ting, og så har man en lortesag, man smider ud i pressen midt i det, siger miljøordfører Carl Valentin (SF).

Miljø- og Fødevareministeriet sendte nyheden ud tirsdag klokken 17. Samtidig blev der holdt et hastemøde om situationen på Christiansborg, hvor flere politikere og ministre er smittet eller gået i isolation.

- Det er meget muligt, at det er et rent og skært tilfælde, men det er ret mærkeligt, at man i ly af coronaudbrud i Folketinget og amerikansk valgkamp synes, at det er det helt oplagte tidspunkt at komme ud med rigtig dårligt nyt, siger miljøordfører Mai Villadsen (EL).

Miljøminister Lea Wermelin (S) blev fredag orienteret om sagen om drikkevand og mener ikke, at hun kunne have orienteret offentligheden hurtigere.

Hun fremhæver over for Berlingske, at hun først skulle orientere Folketinget. Miljøordførerne blev ifølge Ritzaus oplysninger først orienteret tirsdag morgen.

Også i løbet af tirsdagen blev der sendt en pressemeddelelse ud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Den handlede om, at udgifterne til SU til studerende fra EU-lande står til at stige betydeligt.

Ifølge ministeriet viser prognoser, at udgifterne vil stige til 650 millioner kroner i 2023. Det er mere end 200 millioner over det beløb, som partierne bag SU-forligskredsen vil acceptere.

I marts bad medlemmer af Venstre uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) om et skøn over, hvor meget udgifterne til SU ville stige.

Ritzau har bedt Miljø- og Fødevareministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet om en kommentar.

Miljøministeriet fremhæver, at der skulle afdækkes nogle juridiske spørgsmål og spørgsmål om, hvorvidt der var en sundhedsrisiko, hvis man indtager drikkevandet.

Svaret kom mandag, og der er ingen sundhedsrisiko for ved at drikke vandet. Pressemeddelelsen blev udsendt tirsdag aften.

Uddannelses- og forskningsministeriet påpeger, at pressemeddelelsen om SU blev sendt ud efter et møde med ordførerne, der skulle orienteres om sagen før offentligheden. Desuden var Ritzau blevet varskoet om den.