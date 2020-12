Ordfører: Behandlingsgaranti udskydes grundet corona

Regeringen vil igen udskyde behandlingsgarantien for patienter på grund af et rekordhøjt antal smittede med coronavirus.

Det betyder, at akutte patienter fortsat kan komme til, men patienter med lette smerter og gener kan risikere at få udskudt deres behandling. Garantien sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for 30 dage.

- Vigtigt at sundhedsvæsenet ikke presses urimeligt, og at nødvendige prioriteringer sker på sundhedsfaglig vurdering, skriver sundhedsordføreren.

Garantien stod til at blive genindført 1. januar 2021. Det er endnu uvist, hvornår den udskydes fra, og hvor længe den bliver udskudt.

Flere regioner har dog opfordret til, at den skal udskydes yderligere på grund af presset på hospitalerne fra coronasituationen.

En mindre udskydelse på nogle måneder er blevet foreslået af Ulla Astman (S), der er regionsrådsformand i Region Nordjylland og næstformand for Danske Regioner.

Den offentlige sektor kan ikke trække mere, og der også er begrænset kapacitet i den private sektor ifølge Ulla Astman.

Sundhedsministeriet kan ikke bekræfte oplysningerne, men Ritzau forsøger at få flere detaljer.

Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, understreger, at det er den eneste rigtige beslutning er at udskyde genindførslen af garantien. Det er for ikke-akutte patienter.

- Som Lægeforeningen og flere partier og organisationer har påpeget, ville det øge presset på et sundhedsvæsen, der i forvejen er hårdt presset.

- Flere patienter smittes og bliver indlagt, og mange sundhedspersoner hænger i med neglene allerede, da mange flere patienter med andre sygdomme også fylder sengene om vinteren, siger Camilla Noelle Rathcke i en skriftlig kommentar.