Ordet er givet til Margrete den Første

Over hele verden blev film- og tv-optagelser lagt ned, da coronavirusset ramte.

Men sorg er til glæde vendt, for efter tre måneders pause kunne holdet i juni vende retur til skovområdet uden for Prag.

Det er her, det danske hof, sådan som det så ud omkring 1400-tallet, genskabes.

- Vi har været meget heldige. Vi er den eneste af de europæiske og amerikanske produktioner, som foreløbig har fået lov til at komme tilbage, siger Charlotte Sieling i telefonen fra Tjekkiet.

Natten til 13. juli - samme dag, som hun fylder 60 år - optages de sidste scener, og næste morgen rejser hun hjem for at blive fejret.

Og der er andet at fejre end den runde dag. I mange år har hun drømt om at fortælle historien om dronningen, der regerede landet, dengang Sverige, Norge og Danmark var samlet under Kalmarunionen.

Men som kun få kender:

- På Kalmar Slot er der bare et lille fedtet rum om hende, mens rum efter rum handler om Gustav Vasa. Fordi hun ikke starter nogle krige. Min film er en kvindefortælling, fordi jeg interesserer mig for at se en kvinde agere, har Charlotte Sieling sagt i et interview med Information.

Filmen, som med et budget på 65 millioner er en af de hidtil dyreste i Danmark, er Charlotte Sielings tredje.

Hun debuterede som filminstruktør i 2009 med "Over gaden under vandet" - et portræt af en gruppe velstående, men sjæleligt frustrerede beboere på Christianshavn.

I 2017 fulgte "Mesteren", der var udtaget til en række internationale festivaler.

Bredest er hendes instruktørevner dog nået ud på tv. DR-serierne "Rejseholdet", "Krøniken", "Forbrydelsen" og "Broen" har alle Charlotte Sielings aftryk.

Også internationalt har hun markeret sig som instruktør på amerikanske serier som "White Collar", "Homeland", "The Americans" og "Queen of the South".

Oprindelig er Charlotte Sieling uddannet skuespiller. Indtil midten af 1990'erne arbejdede hun på en række teatre.

Blandt andet på Det Kongelige Teater, hvor hun havde titelrollen i musicalen "Esther" og spillede Adela i Lorcas "Bernardas hus".

2020 har ikke bare arbejdsmæssigt været betydningsfyldt for Charlotte Sieling.

I begyndelsen af året blev hun gift med sin samlever, Kristoffer Nyholm, som også er instruktør.

De har købt en gård i nærheden af Helsingør, og dermed vender Charlotte Sieling tilbage til det område, hvor hun voksede op.

Hun er mor til sønnen Rumle og datteren Camille, som hun har fra ægteskabet med instruktør Peter Langdal.