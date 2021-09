Opsporing af børns nære kontakter frustrerer skoleledere

- Det er et kæmpe opsporingsarbejde, hvis det er et barn i 1. eller 2. klasse, der har 24 klassekammerater, og vi så skal finde ud af, hvem der har været nær kontakt til barnet, siger han.

Det er en kæmpe opgave for landets skoleledere at finde frem til nære kontakter til coronasmittede og sende dem hjem i isolation.

Det er som hovedregel ikke længere hele klasser, der hjemsendes, når der konstateres coronasmitte i en klasse.

Det er den smittede og så de nære kontakter - altså de personer, der har været inden for en meters afstand og været det i mindst 15 minutter.

Men det er reelt en umulig opgave at finde ud af, når det drejer sig om de mindste børn, mener skoleledernes formand.

- Der er jo frikvarterer, hvor de blander sig mellem forskellige klasser og løber ind og ud. Og børn i 1. og 2. klasse kan ofte ikke huske, hvem de har været sammen med.

- Det er en opgave, vi reelt ikke kan løse ordentligt for de mindste elever, siger Claus Hjortdal.

Det fører ifølge skolelederen ofte til ubehagelige reaktioner fra forældre, når de får at vide, at deres barn skal hjem i karantæne, fordi barnet har været tæt på en smittet.

- Vi oplever desværre, at nogle forældre er særdeles ubehagelige i telefonen over for os. De kan ikke forstå, at det lige er deres barn, der skal hjemsendes og i karantæne, siger Claus Hjortdal.

Det hænger ifølge skolelederformanden sammen med, at man generelt i samfundet har fået et andet syn på coronavirus.

- Der er ikke den samme fleksibilitet fra arbejdsgivers side som for et halvt og et helt år siden, da smitten var ude af kontrol.

- Nu er langt de fleste virksomheder tilbage til hverdagen, siger han.

Skoleledernes formand håber, at retningslinjerne bliver ændret, så det kun er den smittede og ikke nære kontakter, som hjemsendes.

- Vi ser meget på den norske model, hvor man kun hjemsender de smittede, og så håber vi på, at reglerne bliver slækket.

- Men det skal selvfølgelig være ud fra en sundhedsfaglig vurdering, siger Claus Hjortdal.

Flere partier på Christiansborg deler ifølge Berlingske ønsket om, at retningslinjerne på området ændres.