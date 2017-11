Opposition vil genindføre afgifter på PVC og ftalater

Afgifterne bliver dog genindført, hvis regeringsmagten skifter efter et valg. Blandt andet med stemmer fra De Radikale.

Det skriver Information.

Miljøstyrelsen beskriver PVC som "den plasttype, der giver anledning til flest miljøproblemer", mens en "række af ftalaterne skader vores forplantningsevne".

Afskaffelsen af afgifterne forventes ifølge erhvervspakkens aftaletekst at koste 25 millioner kroner for staten. Virksomhederne forventes at spare otte millioner kroner på administration.

Eftersom der kun er tale om en såkaldt stemmeaftale og ikke et forlig, er De Radikale ikke bundet af aftalen efter et valg.

- For at få alle de andre fremskridt i pakken - herunder en fjernelse af elvarmeafgiften - måtte man jo lave kompromiser, siger miljøordfører Ida Auken (R) til Information.

Resten af oppositionen samlet i modstand mod afskaffelsen af afgifterne

- PVC og ftalater er kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer, som vi for alt i verden gerne vil have væk fra hverdagen og vores børn, siger medlem af Socialdemokratiets gruppeledelse Dan Jørgensen til Information.

Alternativet mener, at afgiften "sidder lige i skabet", og SF ser den gerne udvidet til flere produkter end tidligere. Enhedslisten kalder det "tudetosset".

Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri har tidligere foreslået at afskaffe afgiften på PVC og ftalater.

Skatteministeriet skriver i en kommentar til Information, at "afgiften på pvc og ftalater samt PVC-folier vurderes ikke længere at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekt på sundhed eller miljø".

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, afviser Skatteministeriets regnestykke.

Han henviser til, at provenuet er lavt, fordi afgiften ikke er blevet reguleret siden år 2000. Hvis Skatteministeriet i stedet regulerede afgiften med prisudviklingen, ville både miljøeffekt og provenu vokse.