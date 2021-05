Venstre har kaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd for at redegøre for, hvorfor lyntest af personale på plejehjem ikke blev indført i januar. (Arkivfoto)

Opposition kræver svar om droppede lyntest på plejehjem

I slutningen af december og starten af januar sagde både statsminister Mette Frederiksen (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen ville indføre lyntest på plejehjem for at skærme beboerne mod smitte med coronavirus.

Men i stedet blev det besluttet at fortsætte med PCR-test, hvor svaret typisk kommer en dag efter. Det skriver DR.

Blandt andet sagde statsminister Mette Frederiksen 5. januar, at regeringen havde besluttet, at det skulle sikres, "at personalet på alle plejecentre i alle regioner kan hurtigtestes".

Det var på et tidspunkt, hvor smitten på plejehjem var tæt på sit højeste under pandemien.

Samme dag afholdt Sundhedsministeriet et møde om sagen. Forud for det havde Danske Regioner sendt et oplæg, hvor der blev anbefalet to ugentlige lyntest af personalet.

Alligevel besluttede Sundhedsministeriet 6. januar at bede kommuner og regioner om at iværksætte minimum en ugentlig PCR-test. Det var en fordobling af den hidtidige testindsats.

Først 1. februar gav de danske myndigheder lyntest af personale på plejehjem topprioritet.

Venstre og Dansk Folkeparti vil nu have regeringen til at redegøre for, hvordan der kan være kommunikeret én ting i offentligheden, mens der blev handlet anderledes.

Hverken Magnus Heunicke eller Mette Frederiksen har villet stille op til interview med DR.

Deres ministerier henviser til justitsminister Nick Hækkerup (S), der står i spidsen for den danske testindsats.

Han er uenig i kritikken.

- Regeringen kommunikerede i begyndelsen af januar en politisk ambition, som man arbejdede på at realisere.

- Som regeringen tidligere har givet udtryk for, så ville det have været ønskeligt, at det var gået hurtigere med at øge brugen af hurtigtest, siger han i en skriftlig kommentar til DR.

Han henviser desuden til et svar til Folketinget fra sundhedsminister Magnus Heunicke. Her nævner Heunicke blandt andet, at der i starten af året var begrænset kapacitet på mobile lyntest, og at det derfor ikke var muligt at få indført på alle plejehjem på det tidspunkt.