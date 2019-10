Oplysninger om Forsvarets ansatte lækket i sikkerhedsbrist

Det skriver Radio24syv på baggrund af en aktindsigt i Forsvarets egen anmeldelse af situationen til Datatilsynet.

- Lækket kan anfægte den enkeltes sikkerhed eller volde personen alvorlige problemer, skriver Forsvaret ifølge Radio24syv.

De lækkede oplysninger drejer sig om blandt andet om navne, telefonnumre, e-mail-adresser og brugernavne til en ikke oplyst platform i Forsvarets it-system.

Forsvaret kalder selv lækagen en "sikkerhedsbrist" i anmeldelsen til Datatilsynet. Ekspert i it-sikkerhed Peter Kruse vurderer over for Radio24syv, at lækagen er alvorlig, da oplysningerne kan bruges til at hacke Forsvaret.

I de fem år oplysningerne var tilgængelige, kunne alle og enhver få adgang til oplysningerne via søgemaskiner som Google og Bing.

Ifølge anmeldelsen fra Forsvaret har der været to tilfælde, hvor mindst én person i udlandet uden tilknytning til Forsvaret har tilgået oplysningerne.

Forsvaret skriver i et skriftligt svar til Radio24syv, at det er sket fra henholdsvis Holland og USA, men Forsvaret ønsker ikke at svare på, om det har været den samme person, som begge gange har tilgået oplysninger.

Ifølge Peter Kruse er det næppe oplysninger, man tilfældigt er faldet over på internettet.

- Man må næsten tro, at der er blevet lavet en meget specifik søgning efter oplysninger af denne karakter, siger han.

Det fremgår af anmeldelsen til Datatilsynet, at Forsvarets Efterretningstjeneste kategoriserer et ukendt antal af de berørte ansatte som "nøglepersoner".

Det er uvist, hvad der præcist menes med "nøglepersoner", men i et skriftligt svar oplyser Forsvaret følgende til Radio24syv:

- Blandt de mange ansatte, der arbejder inden for Forsvarsministeriets område, er der en række medarbejdergrupper, der efter Forsvarets Efterretningstjenestes vurdering er særligt udsatte for fremmed efterretningsindhentning.

- Det skyldes deres arbejdsområder eller adgang til informationer om eksempelvis Forsvarets virke. Disse betegnes som nøglepersoner eller særligt personel.

Forsvaret skriver til Radio24syv, at det er "beklageligt", at der er sket et brud på persondatasikkerheden for de berørte medarbejdere i Forsvaret.