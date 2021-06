Oplysning fra PET i Tibetsagen afvises af veteran fra Udenrigsministeriet

Daværende viceprotokolchef Annette Lassen siger, at hun ikke kan skrive under på den oplysning, som en mellemleder i Politiets Efterretningstjeneste er kommet med.

Brikkerne i puslespillet i Tibetsagen passer ikke altid sammen. Et nyt eksempel dukker op torsdag under afhøringen af en mangeårig medarbejder i Udenrigsministeriet.

Det handler om statsbesøget af den kinesiske præsident Hu Jintao i 2012.

Medarbejderen i PET var sektionsleder og kaldes KF 0796. Han har fortalt, at Annette Lassen på et møde forud for besøget sagde til ham, at kineserne var meget bekymrede for at skulle tabe ansigt, og at der var store handelsinteresser på spil.

Der skulle helst ikke ses demonstranter, husker PET-mellemlederen om viceprotokolchefens budskab. Og dette skulle videreformidles til politiet.

Oplysningen belaster Udenrigsministeriet. Men Annette Lassen melder torsdag pas.

- Der er intet, der ringer hos mig i relation til det der. Jeg erindrer intet om sådan et møde. Jeg har brudt min hjerne med det, forklarer hun.

Annette Lassen har givet kommissionen en hjælpende hånd i detektivarbejdet om netop den dag, hvor PET-medarbejderen siger, at mødet fandt sted.

For 11. maj 2012 fremlægger hun sin kalender. Den dag tog hun til Jylland med færgen fra Sjællands Odde sammen med sin mand. Hun var til frisør i Grenaa. Og hun har ovenikøbet også givet kommissionen indsigt i kontoudtog.

Under præsidentbesøget i 2012 var Københavns Politi særdeles opmærksomme på kritiske borgere.

At en demonstration blev skjult af biler, og tibetanske flag blev revet ud af hænderne på flere borgere, er velkendt. Men der var også andre episoder. I Kongens Have omringede betjente en enlig mand og tvang ham til lægge et flag ned på jorden, så det ikke var synligt.

Efterfølgende har over 100 personer fået erstatning. Deres grundlovssikrede ret til at ytre sig og demonstrere blev krænket, har politiet senere erkendt.

Tibetkommissionen undersøger håndteringen af både dette og en række andre kinesiske besøg.