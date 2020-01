Opklaringsarbejdet er afløst af hjertesag

Politimanden skulle afløse den engagerede, men også kontroversielle Lisbeth Zornig Andersen. Efter tre år stoppede hun for at bruge sin tid på de mest udsatte børn.

Det kom som en overraskelse for mange, da Per Larsen i 2012 blev formand for Børnerådet.

Børnerådet derimod skal repræsentere alle børn, og det mente daværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S), at Per Larsen var den rette til.

I sit arbejde i politiet havde han mødt børn og unge med vidt forskellig baggrund, og det var lige den erfaring, rådet kunne bruge.

Per Larsen gjorde det så godt, at det blev til seks år på posten. De første tre havde han arbejdssted i København og derefter i Billund, hvor Børnerådets sekretariat fik bopæl i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser.

En beslutning, der sendte chokbølger gennem rådet.

- Der var mange tårer, har Per Larsen fortalt om den dag, hvor beskeden kom fra den daværende regering til medarbejderne om, at de skulle flytte.

Per Larsen, som fylder 75 år 24. januar, er oprindelig kontor- og handelsuddannet, men efter at have aftjent sin værnepligt i Livgarden søgte han ind til Københavns Politi.

Her blev han i 1980 vicekriminalkommissær i bedrageriafdelingen, hvorefter nye udnævnelser og titler afløste hinanden. Per Larsen har blandt andet været operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) og kriminalinspektør i Odense Politi og Glostrup Politi.

Undervejs tog han en uddannelse ved det amerikanske FBI National Academy, inden han i 2007 blev udnævnt til chefpolitiinspektør i Københavns Politi.

Men en alvorlig kræftsygdom, som kostede både nyre og binyre, fik ham i 2010 til at indstille politikarrieren.

Planen var at få mere tid til familien, men så kom Københavns overborgmester Frank Jensen (S) i vejen. Han havde brug for hjælp til bekæmpelsen af bandekriminalitet, og Per Larsen blev ansat som særlig rådgiver i kommunen.

Kræftsygdommen holder han på afstand, men den har for altid påvirket ham og familien, der foruden hustruen Bente tæller to børn og tre børnebørn. Sine erfaringer bruger han som vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse.

- Kræftsagen ligger mit hjerte meget nær. Jeg vil gøre, alt hvad jeg kan for at lette situationen for de mange, der får den forfærdelige diagnose. Det rammer ikke bare den syge, men hele familien. Det ved jeg fra mig selv, siger Per Larsen.

Tidligere var han maratonløber, men det tillader kroppen ikke længere. Et halvmaraton kan han dog stadig klare.