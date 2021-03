Opholdsforbuddet på Christiania forlænges for syvende gang

Ved Pusher Street og Green Light District på Christiania må man gerne bukke sig ned for at binde sit snørebånd, men det koster en bøde, hvis man sætter sig ned for at drikke en kop kaffe.

Københavns Politi har onsdag valgt at forlænge det midlertidige opholdsforbud på dele af Christiania for syvende gang.