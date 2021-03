Opholdsforbud på del af Christiania i mindst en uge mere

Grundet risikoen for smitte med coronavirus er et opholdsforbud blevet forlænget til og med 17. marts.

Opholdsforbuddet på dele af Christiania fortsætter i mindst en uge mere.

Det oplyser Københavns Politi i en meddelelse.

Det skyldes, at det fortsat skønnes nødvendigt grundet risikoen for spredningen af smitte med coronavirus.

Opholdsforbuddet trådte i kraft 7. januar og gælder nu til og med 17. marts. Det gælder i Pusher Street og Green Light District og kun i tidsrummet fra klokken 10 til midnat.

Det er ulovligt at tage ophold i områderne i det tidsrum. Det betyder, at man gerne må bukke sig ned for at binde sit snørebånd, lufte hund eller løbe en tur. Men det kan koste en bøde på 2500 kroner, hvis man sætter sig ned for at drikke en kop kaffe.

Pusher Street og Green Light District er kendt for handel med hash.

I kølvandet på forbuddet i januar besluttede Christianias beboere at lukke de tre hovedindgange med hegn.

Årsagen var, at handlen med hash, som normalt foregår i områderne omfattet af forbuddet, havde spredt sig til andre steder på Christiania.

Trods lukningen er handel med hash dog fortsat. Onsdag morgen anholdt og sigtede politiet 25 personer for organiseret handel med hash i staden.

Ifølge politiet har en informationsstand ved Den Grå Hal på Christiania officielt haft til formål at vejlede udefrakommende om, at Christiania har holdt lukket.

Men i virkeligheden har personerne i standen foretaget mere end 8500 handler med hash fra januar til nu, mener politiet. I alt skal omkring 40 kilo hash være blevet solgt i perioden 21. januar til 4. marts.

19 af de anholdte bliver onsdag stillet for en dommer i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling.