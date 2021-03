Opholdsforbud på Christiania varer hen over påsken

Opholdsforbuddet på en del af Christiania er blevet forlænget til at vare hen over påsken.

Det oplyser Københavns Politi, der begrunder forbuddet med, at det er nødvendigt for at forhindre spredning af smitte med coronavirus.

Forbuddet, som gælder Pusher Street og Green Light District, er nu forlænget til og med 7. april. Det gælder i tidsrummet klokken 10 til midnat.

Det er fortsat muligt at lufte hund samt at gå eller løbe en tur. Men tager man ophold i zonen, kan det være strafbart og udløse en bøde på 2500 kroner.

Politiet indførte opholdsforbuddet 7. januar, og siden er det blevet forlænget adskillige gange.

Området, som er omfattet af opholdsforbuddet, er kendt for åbenlys handel med hash.

DR Nyheder spurgte tirsdag politiinspektør Tommy Laursen ind til, hvorfor politiet har forlænget forbuddet igen og igen. Han afviser, at forbuddet har noget med handlen med hash at gøre.

Spørgsmål: Opholdsforbuddet er det eneste af sin slags i hele landet. Er det ikke belejligt, at I på den måde kan "slå to fluer med et smæk"?

- Nej. Vi benytter på nuværende tidspunkt væsentlig mere personale i området, end vi gjorde inden opholdsforbuddet blev indført.

- Vores fokus er at sikre, at nærområdet er trygt og frit for beboere og institutioner i den nuværende situation, hvor der stadig er en pandemi i gang, lød det fra politiinspektøren i et skriftligt svar til DR.

Handlen med hash på Christiania er da også fortsat trods opholdsforbuddet. Heller ikke Christianias egen lukning af tre hovedindgange har tilsyneladende forhindret handlen i at fortsætte.

For 10. marts anholdt og sigtede politiet 25 personer for organiseret handel med hash i staden.

Ifølge politiet har en informationsstand ved Den Grå Hal på Christiania officielt haft til formål at vejlede udefrakommende om, at Christiania har holdt lukket.

Men i virkeligheden har personerne i standen foretaget mere end 8500 handler med hash fra januar til nu, mener politiet. I alt skal omkring 40 kilo hash være blevet solgt i perioden 21. januar til 4. marts.