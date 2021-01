Opholdsforbud på Christiania forlænges ind i februar

For tredje gang forlænger Københavns Politi et opholdsforbud, der dækker en del af Christiania.

Det oplyser politiet i en meddelelse onsdag.

Forbuddet, der blev indført 7. januar for at hindre spredning af smitte med coronavirus, varer nu til og med 3. februar.

Forbuddet gælder i Pusher Street og Green Light District, og det er gældende i tidsrummet klokken 10-24.

Man må ikke tage ophold i området, men almindelig færden som hundeluftning, spadsere- eller løbeture er tilladt i området. Bryder man forbuddet, risikerer man en bøde på 2500 kroner.

Politiet har forlænget forbuddet, da det vurderes, at der fortsat dagligt er mange mennesker omkring området.

- Politiet vurderer, at der er stor risiko for, at mange af dem igen vil forsamles i Pusher Street og Green Light District på en måde og i et sådant antal, at det er i strid med de gældende restriktioner samt sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, hvis opholdsforbuddet ophæves, skriver politiet.

Forbuddet blev første gang indført 7. januar. Og en uge inde i forbuddet besluttede Christianias beboere at lukke de tre hovedindgange med hegn.

Årsagen var, at handlen med hash, som normalt foregår i områderne omfattet af opholdsforbuddet, havde spredt sig til andre steder på Christiania.

Det er uvist, hvornår hegnene vil blive fjernet.

Det er - ligesom i resten af samfundet - forbudt at samles flere end fem personer ad gangen i offentligheden. Forsamlingsforbuddet blev sænket 6. januar for at bekæmpe spredning med særligt den britiske coronavariant.