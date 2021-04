Pusher Street har været forbudt område at tage ophold siden 7. januar i tidsrummet fra klokken 10-24. Men fra onsdag er det igen muligt at være i området.

Opholdsforbud på Christiania er slut efter over 100 dage

Over 100 dage med opholdsforbud i Pusher Street og Green Light District på Christiania i København er slut fra midnat natten til onsdag.

Tirsdag oplyser Københavns Politi, at forbuddet ophæves tirsdag aften klokken 23.59.

Forbuddet trådte i kraft 7. januar og blev iværksat med den forklaring, at politiet vurderede, at det var nødvendigt for at forhindre spredning af smitte med coronavirus.

Tirsdag oplyser politiet, at forbuddet ikke længere er nødvendigt. Det skyldes, at det fra onsdag igen bliver tilladt at samles op til 50 personer udendørs. Før var det maksimalt tilladt at være 10 personer.

Desuden er sundhedsmyndighedernes anbefalinger lempet i forhold til afstand i det offentlige rum, lyder begrundelsen fra politiet.

Opholdsforbuddet, der snart er slut, betyder, at man ikke må være i det pågældende område mellem klokken 10 og 24. Almindelig færden - herunder gå- og løbeture samt hundeluftning - er dog fortsat tilladt.

Overtræder man opholdsforbuddet, står man til en bøde på 2500 kroner.

På grund af forbuddet har politiet været ekstra til stede i området, og det vil det også fortsat være.

- Københavns Politi fortsætter med at have en øget tilstedeværelse i området for at sikre, at de gældende covid-restriktioner overholdes.

- Er det ikke tilfældet, kan politiet igen etablere et opholdsforbud i området, skriver politiet i meddelelsen tirsdag.

I kølvandet på forbuddet i januar besluttede Christianias beboere at lukke de tre hovedindgange med hegn.

Årsagen var, at handlen med hash, som normalt foregår i områderne omfattet af forbuddet, havde spredt sig til andre steder på Christiania.

Op til påske afviste politiinspektør Tommy Laursen i Københavns Politi, at politiet skulle have en skjult dagsorden, hvor forbuddet havde noget med handlen med hash at gøre.

- Vores fokus er at sikre, at nærområdet er trygt og frit for beboere og institutioner i den nuværende situation, udtalte han til DR Nyheder.

Trods lukningen og opholdsforbuddet er handlen med hash da også fortsat. Eksempelvis anholdt og sigtede politiet i marts 25 personer for organiseret handel med hash i fristaden.

Ifølge politiet havde en stand ved Den Grå Hal på Christiania officielt til formål at vejlede udefrakommende om lukningen.

Men i virkeligheden var der i standen mere end 8500 handler med hash fra januar til marts, oplyste politiet.