Ophidset Vermund til Elbæk om flygtninge: Så kig dig omkring

Partiformand Pernille Vermund fra Nye Borgerlige deltager i sin første debat med partilederne og er ikke sen til at tage bladet fra munden.

- Vi taler om det som om, at integrationen går bedre, men det går ikke bedre, det går værre og værre år for år, siger Pernille Vermund partilederdebatten på DR1.

Alternativets leder, Uffe Elbæk, er dog ikke enig i den udlægning, som han kalder faktuelt forkert. Han taler i stedet om at styrke integrationen.

- Det paradoksale er, at vi står nede i Folketingssalen og taler om, at vi mangler udenlandsk arbejdskraft. Hvad med at opkvalificere de udlændinge, der er kommet til landet, siger han og kalder Vermunds indlæg for faktuelt forkert.

Men det afviser Pernille Vermund.

- Det er faktuelt rigtigt. Kriminaliteten blandt ikkevestlige indvandrere er steget fra 2016 til 2017. De her problemer er massive. Kig ud omkring dig. Se på Nørrebro. Se hvordan biler bliver sat i brand, siger Pernille Vermund.

Det fik Elbæk til at korrigere Nye Borgerliges partiformand.

- Pernille, Pernille, prøv at hør her: arbejdskurven knækker, uddannelseskurven knækker. Det betyder ikke, at vi overhovedet er hjemme endnu, men det går bedre, siger Uffe Elbæk.

Derpå rettede Vermund skytset mod Stig Grenov, der er formand for Kristendemokraterne.

- Det går overhovedet ikke bedre. Det går værre år for år. Vi kan se det samme mønster i alle vestlige lande. Jo flere mennesker der kommer fra muslimske lande, jo værre går det.

- Vi har et ansvar for at passe på Danmark, og jeg er ked af at sige det, Stig. Men det lyder næsten som om, du er opstillet som flygtningenes parti. Det her er Danmark, og vi har et ansvar for at passe på det samfund, som generationer før os har bygget op, siger hun.

Alle mennesker er unikke, replicerer Stig Grenov.

- Om de er kristne, muslimer, ateister eller homoseksuelle kommer ikke sagen ved. De er flygtninge. Du hopper fra det ene til det andet, siger han.