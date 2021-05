Opgravning af mink begynder i næste uge

Opgravning og forbrænding af fire millioner mink begynder i næste uge. Det oplyser ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), på et samråd onsdag.

Rasmus Prehn advarer dog om, at der vil være store lugtgener for borgerne i en periode på nogle uger.

Derfor ønsker regeringen at afsætte ekstra penge til opgravningen for at sikre, at opgravningen og forbrændingen af mink kan forløbe gnidningsfrit.

- Jeg synes, det er ærgerligt og urimeligt overfor borgere i lokalområdet, hvis vi er nødt til at stoppe opgravningen, for at genbesøge finansudvalget for at få ekstra midler. Derfor har vi brug for en buffer, siger ministeren.

Han var kaldt i samråd af Venstre og Dansk Folkeparti, der er kritiske over for, at der afsætte markant flere penge end de 72,2 millioner kroner, som opgaven skønnes at koste.

Det skyldes dog hensynet til borgerne kombineret med, at myndighederne aldrig tidligere har haft til opgave at opgrave og bortskaffe fire millioner mink, siger Rasmus Prehn.

Ministeren oplyser, at det sammenlagt vil tage to måneder at bortskaffe minkene. Cirka en måned på hver at de to lokationer.