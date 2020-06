Opgørelse: Flere overlever kræft i længere tid

Opgørelsen viser andelen af kræftpatienter, der er i live henholdsvis et og fem år efter en kræftdiagnose.

Overlevelsen efter at være blevet diagnosticeret med kræft i Danmark fortsætter med at stige.

Overlevelsen hos kræftramte et år efter diagnosen er i perioden 2016-2018 steget med to procentpoint hos mænd og et procentpoint hos kvinder sammenlignet med perioden 2013-2015.

Et år efter diagnosen lever henholdsvis 82 procent af mændene og 83 procent af kvinderne.

Fem år efter diagnosen lever 66 procent af mændene og 68 procent af kvinderne. Det er en forbedring på et procentpoint for begge grupper sammenlignet med perioden 2013-2015.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er det en positiv udvikling, der er set over længere tid. Udviklingen tilskrives flere år med en målrettet indsats på området i Danmark.

- Vi har haft kræftplaner og kræftpakkeforløb. Og vi har haft et utroligt stort fokus på kvaliteten af behandlingen. Vi har også haft fokus på nogle af de ting, der forårsager kræft - rygning og så videre.

- Så der er mange forskellige faktorer. Og det er formentlig en sammenlægning af alle de faktorer, der slår igennem, siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Der er særligt registreret en forbedring, når det gælder lungekræft. Fra 2013-2015 til 2016-2018 er andelen af mænd, der lever et år efter diagnosen, steget med syv procentpoint. For kvinder er tallet otte procentpoint.

Et år efter en diagnose med lungekræft lever 51 procent af mændene og 60 procent af kvinderne.

Fremgangen, hvad angår lungekræft, er positiv. Men overlevelsen er stadig ikke god nok, mener Jesper Fisker.

- Vi er blevet dygtigere til behandlingen. Og diagnosticeringen foregår også bedre og hurtigere.

- Men man må stadig sige, at overlevelsen ikke er god nok i forhold til andre kræftformer, siger han.