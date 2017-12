Opbakning til Danmarks kamp for børnechecken vokser i EU

- Vi har fået samlet flere lande, der bakker op om det danske synspunkt. Tyskland er en varm støtte af det spor, vi har lagt. Det er Holland, som har fået ny regering, også nu, siger han.

Danmark har længe arbejdet for at ændre EU's regler, så ydelsen kan sænkes, hvis modtagerens børn bor i udlandet, hvor det er billigere at leve end i Danmark.

Det gælder eksempelvis i Rumænien, påpeger ministeren. Her har den danske børnecheck en værdi, der er tre gange så stor, som den er i Danmark, vurderer han.

Ud over Holland og Tyskland bakker også Irland og Østrig op om det danske synspunkt.

Og selv om der er lang vej igen, er der optimisme at spore i ministerens stemme efter mødet.

- Det er ikke sådan, at vi kan slå to streger under facit og sige, at den er hjemme.

- Men omvendt startede vi med at stå helt alene uden nogen allierede. Nu har vi trods alt bevæget os langsomt, men godt fremad, siger han.

Sidste år præsenterede EU-Kommissionen et forslag til nye regler for sociale ydelser i EU. Her blev indeksreguleringen af børnechecken afvist.

EU's beskæftigelseskommissær, Marianne Thyssen, sagde, at sagen drejer sig om "peanuts". Men der er andet på spil, mener den danske minister.

- Det er ikke noget, der vælter det danske statsbudget, men det handler ligeså meget om, hvad der er fair, og hvad der er rimeligt, siger han.

Han mener, at sagen om sådanne ydelser kan påvirke opbakningen til EU, siger han.

- Der må man bare sige, at der er meget stor forskel på, hvad man diskuterer her i rådet, og hvad man så møder, når man tager rundt i danske forsamlingshuse, siger han.

Tal fra Skatteministeriet viser, at omkring 5000 danske børnechecks blev sendt til andre EU-lande i 2013 til en pris af 88 millioner kroner.