Op til 15 dages ventetid på en coronatest i Østjylland

Der er i det østjyske lange ventetider, hvis man ønsker at få taget en coronatest, og i flere tilfælde skal man vente i over en uge, før der er en ledig tid.

I Randers skal man ifølge avisen vente i 15 dage, før der er en ledig tid. I Horsens er det 14 dage, Skanderborg 12, Holstebro 8, mens man i Skive og Grenaa skal vente i en uge.

Også på Sjælland er der ifølge avisen endnu længere ventetider eller slet ingen tilgængelige testtider.

Lang ventetid er dårligt nyt, mener Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet.

- I princippet skal folk, som har en mistanke om, at de er smittede, jo blive hjemme og isolere sig. Det vil nogen gøre, og det vil sige, at de ikke kan passe deres arbejde.

- Andre kan måske ikke overskue at blive hjemme i en eller to uger, mens de venter, og så risikerer vi, at de går ud i samfundet og smitter andre, siger han til Jyllands-Posten.

Han ser de lange køer som et udtryk for, at testsystemet er overbelastet. Det kan føre til at gøre smitteopsporingen dårligere, vurderer han.

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder med smitteopsporing og kontakter folk, der kan være blevet smittet med virusset. Bliver man ringet op, bliver man tilbudt en test.

Det er kun, hvis man selv opsøger testteltene, at man skal vente.

Flere steder i Østjylland er der den seneste tid registreret stigende smittetal. Det har resulteret i, at der er indført krav om at bruge mundbind hele tiden i den kollektive transport i byer som Aarhus, Silkeborg og Skanderborg.

Efter at smitten begyndte at sprede sig markant i Aarhus, kom der køer til testcentre. Region Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden sendte dog alt disponibelt testpersonale og udstyr til byen for at øge testkapaciteten.

- Hjælpen forventes at betyde en mangedobling af testkapaciteten i løbet af kort tid, skrev Region Midtjylland i den forbindelse i en pressemeddelelse.

Stephanie Lose (V) er formand for Danske Regioner, og hun medgiver, at det ikke er optimalt at skulle vente længe på en testtid.

Hun ønsker at øge testkapaciteten i samarbejde med Testcenter Danmark og Statens Serum Institut.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) erkender, at systemet er presset. Han oplyser, at der er "skruet markant op for testkapaciteten" i regionen, og at der i de kommende dage skrues yderligere op for at bryde smittekæderne.