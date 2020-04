Sundhedsstyrelsen vurderer, at mindst fem til ti procent af alle coronatest, der kommer ud med et negativt svar, kan være misvisende. Dermed kan patienter, der i virkeligheden er syge med coronavirus, få forkerte prøvesvar. (Arkivfoto).

Op mod hver tiende negative coronatest kan være fejlagtig

Et negativt prøvesvar er ikke nok til at udelukke, at en patient har coronavirus, vurderer Sundhedsstyrelsen.

Mindst fem til ti procent af alle negative coronatest kan i virkeligheden være positive.

Det vurderer Sundhedsstyrelsen i et nyt informationsmateriale til de praktiserende læger. Det skriver Jyllands-Posten.

Her understreges det, at et negativt prøvesvar derfor ikke kan stå alene i vurderingen af, hvorvidt en patient er smittet med coronavirus.

- Ud fra den nuværende viden ved vi, at en vis del af dem, der er testet negative, alligevel er inficeret med Covid-19, lyder det i materialet.

- Baseret på den nuværende viden anslås dette at være tilfældet hos mindst fem til ti procent af testede. Det vil sige, at et negativt resultat ikke fuldstændig udelukker, at man er smittet.

Hvis en patient, der er testet negativ, har vedvarende eller forværrede symptomer, anbefaler Sundhedsstyrelsen derfor, at læger overvejer at gentage testen.

De forkerte prøvesvar skyldes primært, at der ikke skrabes nok virus op i det testmateriale, der undersøges.

Det handler både om at finde det rigtige sted, hvor virusset befinder sig. Der kan nemlig både testes i svælget og i lungerne.

Men det handler også om symptomernes styrke. Testens pålidelighed falder, des mildere symptomerne er, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Omvendt er positive svar på coronatest kun forkerte i under en procent af tilfældene, fremgår det.

Jyllands-Posten har tidligere beskrevet, hvordan et negativt svar på en coronatest på et hospital i Holstebro viste sig at være forkert. Det medførte, at en del af plejepersonalet på et af hospitalets sengeafsnit blev syge med symptomer på coronavirus.

Sagen fik overlæger til at understrege, hvor alvorligt det er, når prøvesvar giver en falsk tryghed.