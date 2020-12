Op mod 250.000 forventes at få vaccine på to måneder

Der ventes at blive vaccineret et sted mellem 200.000-250.000 danske borgere i løbet af de to første måneder, efter at vaccinen er godkendt og kommet til Danmark.

- Det er vi meget optimistiske omkring. Det betyder, at vi meget snart kan komme i gang med at vaccinere dem, som vil tage imod en coronavaccine, som er frivillig og gratis, siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) til Ritzau.

Beboere på plejehjem, sårbare ældre og frontpersonale i sundhedsvæsenet vil modtage vaccinen først.

Statsministeren kunne torsdag fortælle, at arbejdet med godkendelse af vaccinen gik så hurtigt, at den første dansker måske vil kunne modtage en vaccine inden 27. december.

En dato, som EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ellers har udnævnt som kollektiv startdato i medlemslandene.

Ønsket fra EU vil dog ikke få Danmark til at holde igen med stikkene, hvis vaccinen bliver tilgængelig før da, lød det fra Mette Frederiksen (S).

- Selv om jeg er stor tilhænger af koordination på europæiske plan, så skal vaccinen køres ud og distribueres i det øjeblik, den rammer dansk jord, sagde hun til flere medier.

Meldingen om de flere end 200.000 vaccinationer på to måneder kommer, efter at Folketingets sundhedsordførere fredag har holdt møde.

Det har tidligere været fremme, at når der efterhånden kommer større mængder af vaccinen til Danmark, så vil de blive fordelt ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal.

Sundhedsstyrelsen vil over jul og nytår sende et brev via e-boks til alle borgere over 18 år. Her vil man blive informeret om den kommende vaccine.

Hastigheden skal dog noget op, hvis også resten befolkningen skal nå at blive vaccineret, inden året er omme. På det punkt er Rasmus Horn Langhoff optimistisk.

- Det er en rigtig god start, fordi det er særligt sårbare borgere. December har været hård, og det må vi forberede os på, at januar og februar kan blive. Vinter er gode betingelser for en virus, fordi vi har nedsat immunforsvar, siger han.

Ifølge Odense Universitetshospital vil man allerede 26. december begynde at vaccinere plejehjemsbeboere på Fyn.