Op mod 18.000 danskere skal testes for antistoffer mod covid-19

Statens Serum Institut (SSI) vil invitere 18.000 tilfældige danskere til at blive testet for, om de har antistoffer i blodet mod covid-19.

Det oplyser SSI i en pressemeddelelse.

Ved at teste for antistoffer mod covid-19 kan seruminstituttet få en bedre idé om, hvor mange der tidligere har været smittet med virusset.

- Statens Serum Institut og regionerne vil derfor nu igen invitere en tilfældigt udtrukket gruppe af borgere til at få taget en blodprøve for at måle, om de har antistoffer i blodet mod covid-19-virus, lyder det i pressemeddelelsen.

Sammen med testen for antistoffer vil der også være tilbud om at få foretaget en svælgpodning for at undersøge, hvor stor en andel der aktuelt er smittet med virusset.

Som et led i den politiske aftale om genåbningen af Danmark laves der løbende stikprøveundersøgelser af, hvor mange der er og har været smittet.

Første undersøgelse fandt sted i maj, hvor resultaterne pegede på, at 1,2 procent af landets befolkning havde været smittet med virusset.

Mens undersøgelsen i maj kun gjaldt for udvalgte kommuner, vil der denne gang blive testet personer fra hele landet.

Som noget nyt tilbydes undersøgelsen også til børn fra 12 år og op.

Hvis de vælger at deltage, vil deres medfølgende forældre også blive tilbudt en test.

De 18.000 tilfældigt udtrukne danskere vil blive inviteret henover de næste tre uger. De første prøver ventes at blive taget i næste uge.

- Vi håber, at mange vil tage imod tilbuddet om at lade sig undersøge, så vi kan få et bedre billede af, hvor stor en del af befolkningen der reelt har været ramt af epidemien foreløbig.

- Ved at kombinere muligheden for at få lavet både en antistoftest og prøven for, om man aktuelt er smittet, håber vi også at gøre det mere attraktivt at deltage, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI, der leder den projektgruppe, der står bag undersøgelsen.

Tirsdag oplyste SSI, at der siden mandag havde været 144 nye smittetilfælde i Danmark. Samtidig var antallet af indlagte faldet med tre til 20 personer.