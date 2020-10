Op mod 100 nordjyske minkbesætninger skal aflives

Yderligere 20 minkfarme er under mistanke for coronasmitte.

Ministeren fortæller på pressemødet, at regeringens tiltag desværre har vist sig utilstrækkelige. Derfor er det nu nødvendigt at handle yderligere, lyder det.

- Vi har løbende iværksat initiativer for at håndtere og inddæmme smittespredningen. På baggrund af den seneste tids store stigning må vi desværre konstatere, at det ikke har været tilstrækkeligt til at forhindre fortsat smittespredning hos de nordjyske minkbesætninger, siger Mogens Jensen.

Om det er præcis 100 besætninger, der bliver aflivet, er endnu usikkert. Tallet er baseret på den nuværende situation, men afhænger af smitteudviklingen.

Der vil være kompensation til de minkavlere, som nu bliver tvunget til at aflive deres besætning på grund af coronasmitte. Det siger Hanne Larsen, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen, på pressemødet.

- Det er en alvorlig dag. Ikke mindst for de besætningsejere, som nu skal se, at deres dyr skal aflives, siger Hanne Larsen på et pressemøde.

Smitten på minkfarmene har ikke været uden menneskelige konsekvenser, siger Kåre Mølbak, faglig direktør hos Statens Serum Institut, på pressemødet.

En andel af de 96 smittetilfælde, der har været hos mennesker i Hjørring og Frederikshavn den seneste uge, kan føres tilbage til mink.

- Det er ikke sådan, at de er blevet smittet alene fra minkfarme. Det har vi ikke belæg for at sige.

- Men vi kan se, at en andel af smittetilfældene kommer fra mink, siger Mølbak.

Minkfarme uden smitte kan risikere at skulle aflive alle deres dyr, alene fordi de er tæt på andre farme med smitte

Regeringen er da også åben for at give yderligere økonomisk kompensation til minkbranchen.

- Vi vil - i dialog med erhvervet - se på, hvilke muligheder der er for at understøtte branchen. Det gælder både i forhold til ejere og medarbejdere, siger Mogens Jensen.

Det første tilfælde af coronasmitte på en minkfarm blev konstateret i midten af juni.