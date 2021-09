Onsdag afgøres det om Støjberg får kendt islamkritiker som vidne

Det ønsker den tidligere udlændinge- og integrationsminister, mens anklager mener, at det ikke er relevant for sagen, der drejer sig om ulovlig adskillelse af asylpar i 2016, hvor den ene var mindreårig.

- Hun vil kunne bidrage med ekspertviden om kulturel tvang, manglen på frihedsrettigheder for kvinder i den muslimske kultur og selve fænomenet barnebrude.

- Hun har udgivet mange bøger om netop disse ting i den islamiske kultur. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at anklagerne ikke ønsker hende som vidne.

- Derfor er det nu op til rigsrettens dommere at afgøre. Det bliver spændende, om det lykkes, skriver Støjberg i sit seneste nyhedsbrev.

Hidtil har det oftest kun været Støjberg og forsvaret, som har udtalt sig, efter at rigsretssagen er gået i gang.

Anklager Anne Birgitte Gammeljord kommenterede dog i forhold til netop Ayaan Hirsi Ali i sidste uge.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at bevisførelsen ikke er relevant, sagde hun i retten og argumenterede videre:

- Ayaan Hirsi Ali har ikke været involveret i det konkrete sagsforløb, og hun kan i øvrigt efter vores opfattelse ikke bidrage med oplysninger om sagens bevistemaer, sagde Anne Birgitte Gammeljord.

Støjbergs forsvarsadvokat, Nicolai Mallet, har påpeget, at Støjberg har læst Ayaan Hirsi Alis bøger og mødt hende en enkelt gang i 2016.

Anklageren påpeger derimod, at mødet først fandt sted længe efter tilblivelsen af det, som anklageren mener, er en ulovlig instruks. Nemlig den pressemeddelelse fra 10. februar 2016, hvor Støjberg meddelte, at hun ville sørge for et stop for, at mindreårige asylansøgere kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Ayaan Hirsi Ali er født i Somalia. Hendes far var politisk aktiv og måtte flygte med sin familie. De endte i Holland, men Ayaan Hirsi Ali bor nu i USA, men har flere gange været i Danmark.

I 2010 deltog hun i Dansk Folkepartis årsmøde. Hun modtog i 2004 Venstres frihedspris.

Støjberg selv skal igen vidne onsdag. Også tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen skal vinde onsdag.