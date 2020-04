Onlineaktiviteter for børn og unge: Programmering af spil

Se billedserie Computerspilprogrammering er ikke kun forbeholdt nørderne. Også de mindste kan prøve sig frem med online-værktøjerne og lave deres egne computerspil.

Danmark - 04. april 2020 kl. 08:00 Af Joe Kniesek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har pålagt hele samfundet udfordringer, som ingen kan undsige sig fra. De mindste i familien kunne dog glæde sig over mere kvalitetstid med far og mor , hvorimod de ældre børn få begrænset deres skoletid samt adgang til de vante fritidsbeskæftigelserne. Men hvad skal man nu finde på at foretage sig? Der sælges puslespil som aldrig før, brætspil er i høj kurs og der er blevet gravet huler i haven, lavet insekthoteller og sparket til toiletpapirsruller i et væk, som kunne ses rundt omkring på de sociale medier.

Men der findes en verden udenfor AULA, Facebook, Netflix eller TikTok, som både kræver at man bruger sin hjerne og sine kreative evner, en verden hvor logikken hersker. Her er der samlet en oversigt over gratis online tilbud indenfor computerspilprogrammering, som børn og voksne kan give sig i kast med.

Programmering af spil med Scratch Programmeringsværktøjet “Scratch” er udviklet hos det amerikanske universitet MIT l USA, som stilles gratis til rådighed for alle. Scratch tilbyder et programmeringssprog, der forenkler programmeringen ved hjælp af grafisk udformede kode-blokke. Det hele findes også på dansk og tilgås på adressen scratch.mit.edu. En kort guide til at komme i gang med til Scratch findes her: https://issuu.com/joekniesek/docs/hapsosten2019.

Men der er også et omfattende hjælpesystem bygget ind i Scratch, samt kan der anbefales Kodelaberatoriet.dk, der byder på grundige e-læringsvideoer i Scratch til børn fra 8-13 år. Kodeklubben Coding Pirates tilbyder en onlineplatform med adgang til værktøjer og projekter indenfor spilprogrammering. Her findes der både information til at komme i gang med webprogrammering (HTML), spil (Scratch) samt gratis værktøjer til grafisk arbejde. Find det hele på piratskibet.dk

Minicomputer Micro:bit Micro:bit er udviklet hos det statslige britiske tv-selskab BBC. Micro:bit er faktisk en minicomputer, der kan programmeres til simple opgaver. Minicomputeren er udstyret med 25 LED lys, som kan programmeres til at vise tal, tekst og ikoner. Men micro:bit kan også registrere bevægelse, har indbygget kompas og micro:bits kan kommunikere via Bluetooth. Programmeringen er også baseret på samme kode-bloksystem som Scratch. Et micro:bit startset fås til under 200 kroner under navnet “Ultra:Bit” Et hav af gode anvendelsesmuligheder og hjælp findes hos DR under drultrabit.dk. På siden https://makecode.microbit.org/ programmerer man micro:bit, men man kan også lege med koden og se hvordan den vil fungere, uden at man skal eje en micro:bit



E-læringsportaler Codecademy.com tilbyder e-læringsforløb til et hav af programmeringssprog, såsom HTML/CSS, Python, JavaScript, C++. Der findes en del gratis kurser på denne platform, men en stor del er gemt bag en betalingsvæg. Codecademy findes dog kun på engelsk. code.org er derimod helt og aldeles gratis og nok en af de mest omfattende e-læringsportaler indenfor programmering. På code.org tilbydes der et hav af programmeringsøvelser, delt ind i aldersgruppe fra fire år og opefter. Her er kan man “lege” sig igennem programmeringsøvelser ved hjælp af figurer fra Minecraft, Disneys Frozen, Angry Birds og mange andre kendte spil- og filmfigurer. Men også de garvede programmerører kan finde et hav af information og inspiration til deres næste programmeringsudfordring.



Grafik og 3D Oftest er spilprogrammering den letteste vej til at forstå koncepterne bag programmeringen, men computerspil kræver også flot grafik og lyd. For at berige spillene med grafiske elementer findes der gratis online-værktøjer som https://www.piskelapp.com/ eller https://www.pixilart.com/, hvor man selv kan tegne de grafiske elementer man vil bruge i egenproducerede spil. Vil man gerne give sig i kast med 3D-grafik, så tilbyder Blender.org et stærkt og gratis værktøj til lige præcis denne opgave, som dog kræver en lidt længere indlæringsproces for at få styr på det. Der findes heldigvis et hav af guides og engelssprogede kanaler på Youtube, der har specialiseret sig i Blender. Synes man ikke så meget om at tegne tingene selv, så kan man hente masser af grafik til sit næste spil på opengameart.org/ . Mangler man den rette lyd til sit spil så er der hjælp at hente på freesound.org.



Avanceret spilprogrammering Online-værktøj til spilprogrammering, Scratch, kan give flotte resultater på kort tid, men gratis værktøjer som Godot, Unity eller Unreal, der er beregnet til at producere computer- og mobilspil af høj kvalitet, kan blive næste skridt hos mange, der begynder at kede sig med Scratch & Co. Det kræver dog gode engelskkundskaber og programmeringserfaring, før man skal give sig i kast med det. Der er masser af hjælp at hente både på danske som engelsksprogede netsider. Mere information til spil-udviklingsværktøjer: Unity, Unreal, Godot, LumberJack



