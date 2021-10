Mænd er lige så flittige til at gå til lægen som kvinder, når Danica Pension tilbyder dem at gøre det digitalt. (Arkivfoto)

Online konsultationer får flere mænd til at søge læge

En ny, digital sundhedsordning fra Danica Pension har fået mænd til at søge hjælp hos læger og psykologer, skriver Politiken.

Kunder, der har en sundhedsforsikring hos Danica, har let kunnet kontakte læger, psykologer og diætister online.

I årets første ni måneder har det ført til mere end 10.000 konsultationer.

Mændene tegner sig for 55 procent af lægekonsultationerne. Tages der højde for, at lidt flere mænd end kvinder har adgang til de online konsultationer, er den procentvise andel stort set den samme for mænd og kvinder.

Det står i kontrast til tal fra Danmarks Statistik, der viser, at der er dobbelt så mange mænd som kvinder, der ikke har kontakt til en læge.

- Mænd er flittige brugere af den her service. De bruger lægekonsultationerne lige så flittigt som kvinderne.

- De er en målgruppe, som er svær at nå ud til og svær at komme i kontakt med i forhold til den tidlige hjælp. Så der er noget i den service, der har givet værdi og giver god mening for mænd særligt, siger Thomas Skrostrup, der er skadesdirektør i Danica Pension til Ritzau.

Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed, siger til Politiken, at mænd helst ikke vil vente for længe på hjælpen.

- Mænd skal have hurtig hjælp, helst på stedet, så de ikke skal gå og spekulere over, om de nu er syge og dårlige.

- Det er derfor, vi længe har anbefalet, at vi får en mere direkte adgang til læger og psykologer i sundhedsvæsnet, siger han til Politiken.

Ifølge en opgørelse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har mænd i gennemsnit 5,7 lægekonsultationer om året, hvor kvinderne i gennemsnit har 8,5.

Formand i PLO Jørgen Skadborg advarer dog mod, at man bruger de 10.000 konsultationer til at drage for mange konklusioner, fordi der hvert år gennemføres mere end 40 millioner lægekonsultationer.

Han anfører i Politiken, at blandt andet graviditet og børn får flere kvinder end mænd til at gå til læge end mænd.

Han siger, at PLO gerne vil gøre det nemmere at få hurtigere hjælp fra lægen, men at det kræver, at der kommer flere praktiserende læger.