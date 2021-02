Online hjælp fra psykolog skal tage coronastress i opløbet

Også pensionsselskabet Danica har oplevet et stigende antal af selskabets kunder, der via en sundhedsforsikring har søgt om hjælp.

Antallet af henvisninger til psykologbehandling er steget med hele 82,9 procent i samme periode.

- Der er ingen tvivl om, at corona er en medvirkende og i nogle tilfælde den udløsende årsag, siger Camilla Thind Sunesen, chef for sundhedsløsninger i Danica.

- For de fleste kommer det oven på nogle igangværende familiære eller arbejdsmæssige udfordringer, hvor corona så bliver den udløsende årsag, der får bægeret til at flyde over, siger hun.

Det er en blandet skare, der søger hjælp.

- Mange af dem, vi hjælper, er hjemsendte, som måske har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen med et par hjemsendte børn, samtidig med at de voksne skal arbejde hjemmefra.

- Men der er også personer uden en partner, som oplever en stigende isolation og ensomhed, som får dem til at bukke under og række ud efter hjælp, siger Camilla Thind Sunesen.

Selskabet har fra årsskiftet indført en ny online tjeneste, der gør det muligt for kunderne at tale med en læge eller psykolog via nettet.

Man kommunikerer digitalt med lægen eller psykologen, og man kan booke tid via mobiltelefon eller computer.

Ambitionen er at tage flere psykiske skader i opløbet, før det ender med varige skader på sjæl eller krop.

- Typisk ser vi jo, at hvis vi ikke får hjulpet folk tidligt, så kan det sætte sig til noget langvarigt i form af angst og depression, og derfor har vi netop fokus på den tidlige indsats, siger Camilla Thind Sunesen.